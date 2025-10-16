Christian Nodal: Cantidad de manutención para su hija revelada

La tarde del miércoles el abogado de Christian Nodal, César Muñoz, emitió una aclaración pública para desmentir las recientes declaraciones de Cazzu, madre de su hija, y la acusó de recurrir a la "mentira o a versiones distorsionadas de los hechos", una acción que, según el comunicado, "solo prolonga el conflicto y daña a la menor".
La defensa de Nodal afirmó enfáticamente que cualquier versión contraria a la verdad es "falsa". El documento señala que él ha cumplido "de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas", aportando incluso "mucho más de lo exigido por la Ley Argentina" mediante sumas que ascienden a "múltiples millones de pesos mexicanos", las cuales, según dice el documento, están plenamente respaldadas con comprobantes oficiales.
Sin embargo, el cantante ha quedado expuesto, pues se reveló la supuesta "minúscula" cantidad que le da mensualmente a su hija como manutención.
Asimismo, se dio a conocer que Cazzu es quien cubre todos los gastos del hogar, como la escuela de la pequeña, su ropa y su alimentación.
Javier Ceriani reveló la cantidad de dinero que Nodal le da mensualmente a Cazzu para cubrir los gastos de la pequeña, cifra que apenas corresponde a una pequeñísima fracción de sus ganancias.
"Tengo la miserable cifra de cuánto le da Christian Nodal a Cazzu por la manutención de Inti. Lo que le paga Nodal a Cazzu para que mantenga a su hija en Argentina es humillante, Julieta paga el kínder, la obra social, la alimentación, la vestimenta y el lugar donde viven", aseguró el comunicador argentino.
De esta manera, confesó: "Le paga, me confirman que es con dinero en efectivo, supuesta y alegadamente, solo unos míseros dos mil 500 dólares, de la cuantiosa fortuna que tiene Nodal. Su hija vale el 0.0001% de su salario".
Apoyo a su hija
El comunicado informa la intención de Christian Nodal de iniciar el trámite de nacionalidad y pasaporte mexicano para su hija.
Este deseo, asevera, ya había sido expresado previamente, pues Nodal "considera un honor transmitirle a su hija el orgullo de sus raíces y de ser mexicana", con el fin de que ella pueda disfrutar plenamente de la identidad y las oportunidades que esto representa.
"Christian Jesús González Nodal reafirma su compromiso como padre, su apego total a la Ley y su prioridad absoluta: el bienestar y la protección de su hija".