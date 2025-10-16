 Christian Nodal: Cantidad de manutención para su hija revelada
Farándula

Exhiben la cantidad que envía Christian Nodal a su hija por manutención

El periodista Javier Ceriani reveló la poca cantidad de dinero que el cantante le da mensualmente a Cazzu, desmintiendo así el comunicado que aseguraba "daba millones de pesos".

Compartir:
Christian Nodal
Christian Nodal / FOTO: Instagram

La tarde del miércoles el abogado de Christian Nodal, César Muñoz, emitió una aclaración pública para desmentir las recientes declaraciones de Cazzu, madre de su hija, y la acusó de recurrir a la "mentira o a versiones distorsionadas de los hechos", una acción que, según el comunicado, "solo prolonga el conflicto y daña a la menor".  

La defensa de Nodal afirmó enfáticamente que cualquier versión contraria a la verdad es "falsa". El documento señala que él ha cumplido "de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas", aportando incluso "mucho más de lo exigido por la Ley Argentina" mediante sumas que ascienden a "múltiples millones de pesos mexicanos", las cuales, según dice el documento, están plenamente respaldadas con comprobantes oficiales.

Sin embargo,  el cantante ha quedado expuesto, pues se reveló la supuesta "minúscula" cantidad que le da mensualmente a su hija como manutención.

Asimismo, se dio a conocer que Cazzu es quien cubre todos los gastos del hogar, como la escuela de la pequeña, su ropa y su alimentación.  

Javier Ceriani reveló la cantidad de dinero que Nodal le da mensualmente a Cazzu para cubrir los gastos de la pequeña, cifra que apenas corresponde a una pequeñísima fracción de sus ganancias.

"Tengo la miserable cifra de cuánto le da Christian Nodal a Cazzu por la manutención de Inti. Lo que le paga Nodal a Cazzu para que mantenga a su hija en Argentina es humillante, Julieta paga el kínder, la obra social, la alimentación, la vestimenta y el lugar donde viven", aseguró el comunicador argentino.

De esta manera, confesó: "Le paga, me confirman que es con dinero en efectivo, supuesta y alegadamente, solo unos míseros dos mil 500 dólares, de la cuantiosa fortuna que tiene Nodal. Su hija vale el 0.0001% de su salario".

Apoyo a su hija

El comunicado informa la intención de Christian Nodal de iniciar el trámite de nacionalidad y pasaporte mexicano para su hija.

Este deseo, asevera, ya había sido expresado previamente, pues Nodal "considera un honor transmitirle a su hija el orgullo de sus raíces y de ser mexicana", con el fin de que ella pueda disfrutar plenamente de la identidad y las oportunidades que esto representa.

"Christian Jesús González Nodal reafirma su compromiso como padre, su apego total a la Ley y su prioridad absoluta: el bienestar y la protección de su hija".

Foto embed
Hija Nodal Cazzu - Instagram

En Portada

Congreso oficializa aprobación de la Ley de Codedest
Nacionales

Congreso oficializa aprobación de la Ley de Codedes

07:41 AM, Oct 16
Guatemala pierde a una pieza clave en la defensa para el partido contra Panamát
Deportes

Guatemala pierde a una pieza clave en la defensa para el partido contra Panamá

07:31 AM, Oct 16
Habilitan paso para tránsito liviano en Km. 24 de ruta a El Salvadort
Nacionales

Habilitan paso para tránsito liviano en Km. 24 de ruta a El Salvador

07:12 AM, Oct 16
Acusaciones de abuso sacuden el entorno de la familia Schumachert
Deportes

Acusaciones de abuso sacuden el entorno de la familia Schumacher

08:10 AM, Oct 16

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados Unidos#liganacionalLluviasSeguridadSeguridad vialredes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos