Ángela Aguilar reacciona tras ser abucheada: video filtrado

Christian Nodal y Ángela Aguilar vivieron un momento de controversia durante la presentación del cantante en la Universidad Autónoma de Nuevo León.
El artista subió al escenario la noche del jueves 25 de septiembre como parte de las actividades del aniversario 92 de la institución.
Mientras Nodal se encontraba sobre el escenario, algunos estudiantes notaron que tras bambalinas estaba Ángela Aguilar, lo que de inmediato generó reacciones divididas.
Varios de los presentes comenzaron a abuchearla y a gritar el nombre de Cazzu, la expareja del cantante y madre de su hija.
En redes sociales comenzó a circular un video en el que se aprecia la reacción Ángela Aguilar al escuchar los abucheos, quien se muestra seria mientras bebe un poco de agua.
Las imágenes fueron analizadas por Maryfer Centeno, famosa grafóloga mexicana, quien compartió su interpretación del gesto de Ángela.
"Hasta tiene que pasar agua totalmente tensa, está calmándose, está nerviosa. Ángela Aguilar la está pasando extremadamente mal. La vemos con un rostro congelado, tieso y contenido. Con ganas de explotar de la impotencia", comentó Centeno a través de TikTok.
De acuerdo con la experta, la joven cantante trató de mantener la compostura, aunque su lenguaje corporal revelaba incomodidad y frustración frente a la reacción del público.
Él la defiende
Los abucheos de parte del público para Ángela Aguilar lograron sobrepasar la paciencia de Christian Nodal, pues en redes sociales comenzó a circular un video en el que el cantante confronta a su audiencia en pleno concierto luego de los gritos que se escuchaban en contra de su esposa.
"Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza y yo creo que muchos están aquí para disfrutar la música, así que le vamos a dar por ahí, ¿okay?"
Dicho video fue recuperado en la cuenta oficial de Instagram de ‘Sale el Sol’, donde usuarios dejaron comentarios como: "Yo no iría a ver a ese mal padre, menos pagar por verlo", "Donde le tiren hate al Nopal y a la Pelonshita, ahí estaré", "Su esposa es la que insulta a la música" y "Le hubieran gritado: ‘paga la pensión’".