 Ángela Aguilar: Críticas por Vender Boletos de Su Tour
Farándula

Críticas a Ángela Aguilar por rematar boletos para su tour en Estados Unidos

La cantante se enfrenta a un desastre y al parecer está rematando boletos debido a la baja venta para sus conciertos.

Ángela Aguilar, Instagram
Ángela Aguilar / FOTO: Instagram

Ángela Aguilar de nuevo está en el ojo del huracán luego de que se revelara que ha tenido varias entradas para sus presentaciones en Estados Unidos.  

La esposa de Christian Nodal tenía preparado llevar su gira "Libre Corazón 2025 Tour" a Estados Unidos a casi 20 ciudades; sin embargo, la situación no es tan prometedora como parece.

La cantante de regional mexicano, Ángela Aguilar, compartió recientemente en sus redes sociales que estaba por iniciar su tour por Estados Unidos, asegurando sentirse feliz de reencontrarse con su público. 

@betza_reyes1

ANGELA AGUILAR REMATANDO SUS BOLETOS PARA NO CANCELAR OTRA FECHA DE SU TOUR #viralvideos #viraltiktok #chismesito #angelaaguilar #nodal

♬ sonido original - BETZAMANI⭐️

Pese a ello, los usuarios no tardaron en señalar que en algunas fechas aparecen paquetes de cuatro boletos con descuento, así como facilidades de pago, lo que fue interpretado por muchos como una estrategia ante la baja demanda.

De acuerdo con los internautas, esta promoción ha sido vista como una señal de que la gira no está logrando llenar los recintos. 

El programa de 'Me quedé en shock' habló sobre el tema mencionando que presuntamente estarían algunos boletos en 5 dólares; aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.

"Se adelantó el Black Friday", "Ni gratis voy", y "Eso le pasa al empresario por contratarla", "Y los de nodal también están en descuento", "Jajajaja jajajaja ni gratis!!! Para escucharla gritar, no gracias", fueron algunos de los comentarios más compartidos en plataformas digitales.

Foto embed
Ángela Aguilar Tour - Facebook

Cancela Shows

Hace un par de meses, se reveló que Ángela Aguilar tuvo que cancelar 6 de sus presentaciones en Estados Unidos. Las ciudades que se vieron afectadas son: Pensilvania, Nueva Jersey, Misuri, Oklahoma, Carolina del Norte y Nuevo México.

En la página de Ticketmaster se puede observar como estas sedes ya no tienen disponible la venta y están marcadas como 'Canceladas'.

En la misma página de Ticketmaster, se avisa aquellas personas que hayan adquirido boletos que el organizador se pondrá en contacto para revisar el reembolso de su dinero.

Su reciente relación con Christian Nodal y su ruptura con la rapera Cazzu han generado críticas en redes sociales que podrían estar afectando la conexión de Ángela Aguilar con parte del público.

Foto embed
Ángela Aguilar cancela conciertos - Instagram

