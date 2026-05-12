 Sergio Ramos alcanza un acuerdo para adquirir el Sevilla
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Sergio Ramos alcanza un acuerdo para adquirir el Sevilla

El acuerdo aún debe formalizarse con firma notarial y recibir el visto bueno de LaLiga y el Consejo Superior de Deportes. El plazo de exclusividad expira a fin de mes.

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Sergio Ramos en su etapa con el Sevilla FC - RR.SS.
Sergio Ramos en su etapa con el Sevilla FC / FOTO: RR.SS.

Sergio Ramos y el grupo inversor Five Eleven Capital han alcanzado un acuerdo preliminar con tres de los principales accionistas de Sevilla FC para la adquisición mayoritaria del club andaluz. La operación, que aún debe formalizarse mediante firma notarial, contempla la aceptación de las condiciones y garantías de pago presentadas por el exfutbolista y su equipo, tras varias reuniones mantenidas en Sevilla entre el lunes y el martes por la mañana.

El acuerdo fija una valoración de 450 millones de euros por el 80% de las acciones del club, a lo que habría que descontar una deuda reconocida cercana a los 88 millones. En total, la operación podría elevarse en torno a los 500 millones de euros si se incluyen otros compromisos financieros y posibles ampliaciones de capital previstas. El pacto también introduce una cláusula especial en caso de descenso a Segunda División, lo que modificaría el calendario de pagos acordado inicialmente.

Sergio Ramos será el nuevo dueño del Sevilla FC

En el plano accionarial, el entendimiento abarca a las principales familias propietarias —Alés, Guijarro-Castro y Carrión—, además de la futura incorporación de José María del Nido al acuerdo. La transacción, que valora cada acción en torno a los 3.500 euros, todavía requiere el visto bueno de LaLiga y del Consejo Superior de Deportes antes de hacerse efectiva de forma oficial.

Uno de los puntos clave de la negociación ha sido la configuración del nuevo proyecto deportivo. Ramos, junto a su socio Martín Ink, tendría un papel relevante en la gestión del club, mientras que el intento de incorporación de Monchi al proyecto no prosperó por diferencias en el reparto de competencias en el área deportiva. La estructura futura del Sevilla apunta a una reorganización profunda tanto en lo institucional como en lo deportivo.

De confirmarse la operación, el Sevilla cerraría una etapa histórica en manos de accionistas vinculados tradicionalmente a la ciudad desde finales de los años 90, dando paso a un modelo de propiedad con capital internacional. El club atraviesa además un momento deportivo delicado, luchando por la permanencia en Primera División, y con importantes retos financieros derivados de las pérdidas recientes y la reducción de ingresos europeos.

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Sergio Ramos en su presentación con el Sevilla el 6 de septiembre del 2023 - Sevilla FC

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