Cancelan shows de Ángela Aguilar por baja venta de boletos

Ángela Aguilar de nuevo está en el ojo del huracán luego de que se revelara que ha tenido que cancelar 6 de sus presentaciones en Estados Unidos.
La esposa de Christian Nodal tenía preparado llevar su gira "Libre Corazón 2025 Tour" a Estados Unidos a casi 20 ciudades; sin embargo, la lista se verá reducida.
Hasta el momento no se ha dado a conocer el motivo de las cancelaciones, pero en redes se ha exhibido la baja venta de boletos. Ángela Aguilar no se ha pronunciado.
Son 6 ciudades las que se vieron afectadas, siendo: Pensilvania, Nueva Jersey, Misuri, Oklahoma, Carolina del Norte y Nuevo México.
En la página de Ticketmaster se puede observar como estas sedes ya no tienen disponible la venta y están marcadas como 'Canceladas'.
En la misma página de Ticketmaster, se avisa aquellas personas que hayan adquirido boletos que el organizador se pondrá en contacto para revisar el reembolso de su dinero.
Su reciente relación con Christian Nodal y su ruptura con la rapera Cazzu han generado críticas en redes sociales que podrían estar afectando la conexión de Ángela Aguilar con parte del público.
A esto se suma la decisión de excluir México del tour, lo generó descontento entre seguidores que la consideran injusto dadas sus raíces y popularidad en su país natal.
Fechas aún disponibles
Ángela Aguilar, una de las voces jóvenes con mayor proyección en la música regional mexicana, arrancó su primer tour en solitario por Estados Unidos, titulado Libre Corazón Tour, con 17 fechas entre octubre y diciembre.
Sin embargo, su debut en EE. UU. ha comenzado con ventas moderadas y recintos semi vacíos, a pesar del acceso a precios accesibles y un perfil familiar sólido.
Desde la preventa y después del lanzamiento general -entre el 10 y 11 de julio-, plataformas como Ticketmaster han registrado alta disponibilidad de boletos en casi todas las fechas, incluso cinco semanas antes de los conciertos.
Los conciertos que siguen vigentes son en Indianápolis (Indiana), Chicago (Illinois), Dallas, San Antonio, Houston y El Paso (Texas); Atlanta (Georgia), Tucson (Arizona), Denver (Colorado), Los Ángeles, San José, Bakersfield, San Diego (California) y Las Vegas (Nevada) y aún se pueden conseguir entradas.