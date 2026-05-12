Don Francisco regresa a la TV a los 85 años: ¡Sorprendente!

El legendario conductor chileno Don Francisco volvió a convertirse en tendencia luego de anunciarse oficialmente su regreso a la televisión, once años después del final de Sábado Gigante, uno de los programas más icónicos de la televisión hispana.
La noticia emocionó a miles de seguidores en América Latina y Estados Unidos, quienes además reaccionaron al renovado aspecto del presentador, quien actualmente tiene 85 años y continúa activo dentro del mundo del entretenimiento.
El anuncio fue realizado durante el Upfront 2026-27 de TelevisaUnivision, evento en el que las cadenas presentan sus próximos contenidos y apuestas televisivas para la nueva temporada.
Según se reveló, Don Francisco encabezará una serie especial limitada enfocada en conversaciones íntimas y entrevistas con algunas de las figuras más influyentes de la cultura latina.
"El legendario Don Francisco regresa con una nueva serie especial limitada con conversaciones íntimas y las historias detrás de algunas de las voces más influyentes en la cultura latina", indicó TelevisaUnivision durante la presentación oficial.
Fans reaccionan al regreso de Don Francisco
Tras difundirse las primeras imágenes y videos del conductor, las redes sociales rápidamente se llenaron de comentarios de nostalgia por parte de quienes crecieron viendo Sábado Gigante cada fin de semana.
Muchos usuarios destacaron que, pese al paso de los años, Don Francisco mantiene su característico estilo elegante, su energía frente a cámaras y la voz que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión en español.
Otros internautas comentaron que les sorprendió verlo nuevamente en televisión a sus 85 años, especialmente porque desde hace algún tiempo había reducido considerablemente sus apariciones en programas tradicionales.
"No hay otro como Don Francisco", "Mi infancia completa viendo Sábado Gigante" y "Qué emoción volver a verlo en televisión", fueron algunos de los mensajes publicados por sus seguidores.
El legado de Sábado Gigante
Hablar de Don Francisco es hablar de uno de los programas más longevos e importantes de la televisión latinoamericana.
Sábado Gigante debutó en 1962 en Chile y con el paso de los años se transformó en un fenómeno internacional. El programa mezclaba concursos, entrevistas, humor, música y talentos, convirtiéndose en un espacio familiar que marcó a varias generaciones.
Gracias a su enorme popularidad, el programa llegó a Estados Unidos en 1986 y posteriormente fue transmitido en distintos países de América Latina.
El formato permaneció al aire durante más de cinco décadas de manera ininterrumpida, algo que le permitió entrar al libro de récords Guinness como uno de los programas de variedades más longevos conducidos por la misma persona.
El último episodio de Sábado Gigante se transmitió en septiembre de 2015, poniendo fin a una era televisiva que dejó momentos inolvidables para millones de televidentes.
¿Quién es Don Francisco?
El verdadero nombre del conductor es Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld y nació el 28 de diciembre de 1940 en Talca, Chile, por lo que actualmente tiene 85 años.
Es hijo de inmigrantes judíos alemanes que llegaron a Chile huyendo del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.
Desde joven mostró interés por el espectáculo y el entretenimiento. Aunque su padre quería que siguiera el negocio familiar relacionado con la sastrería, Mario Kreutzberger decidió inclinarse por el mundo artístico.
Incluso fue enviado a Nueva York para estudiar sastrería, pero posteriormente regresó a Chile y comenzó a desarrollar proyectos relacionados con la televisión y el entretenimiento.
En sus primeros años en la pantalla lanzó "Show Domingal", programa que más adelante evolucionaría hasta convertirse en Sábado Gigante.
Más allá de la televisión
Tras el final de Sábado Gigante, Don Francisco continuó vinculado a los medios de comunicación. En 2016 firmó con Telemundo para conducir un programa de entrevistas que concluyó en 2018 luego de cien emisiones.
Posteriormente, en 2021, dio el salto a CNN en Español con un espacio de conversaciones y entrevistas.
Además, el conductor se ha mantenido activo en plataformas digitales y redes sociales, especialmente en YouTube, donde comparte entrevistas, reflexiones y contenido enfocado en temas sociales y culturales.
Don Francisco también es ampliamente reconocido por su labor filantrópica y su participación en la Teletón de Chile, iniciativa benéfica destinada a apoyar a niños y jóvenes con discapacidad.
El regreso del conductor representa un momento especial para la televisión hispana, especialmente en una época donde los formatos digitales y las plataformas de streaming dominan gran parte del entretenimiento.