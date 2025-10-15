 Nodal Desmiente a Cazzu: Asegura Que Es un Buen Papá
A través de un comunicado, Nodal desmiente a Cazzu y asegura que cumple como papá

El cantante mexicano acusó a su ex de "mentir" y "dañar" a su hija con sus declaraciones; además, hizo un anuncio importante sobre la pequeña Inti.

Christian Nodal y Cazzu,
Christian Nodal y Cazzu / FOTO:

En medio de la polémica mediática que sostienen Christian Nodal y Cazzu tras las recientes declaraciones de la cantante argentina, el equipo legal del cantante mexicano emitió un comunicado público en el cual rechaza y desacredita varias afirmaciones de Cazzu sobre lo ocurrido entre ellos.

El Abogado César Muñoz emitió una aclaración pública para desmentir las recientes declaraciones de Cazzu, madre de su hija, y la acusó de recurrir a la "mentira o a versiones distorsionadas de los hechos", una acción que, según el comunicado, "solo prolonga el conflicto y daña a la menor".

La defensa de Nodal afirmó enfáticamente que cualquier versión contraria a la verdad es "falsa". El documento señala que él ha cumplido "de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas", aportando incluso "mucho más de lo exigido por la Ley Argentina" mediante sumas que ascienden a "múltiples millones de pesos mexicanos", las cuales, según dice el documento, están plenamente respaldadas con comprobantes oficiales.

Respecto a los viajes internacionales de su hija Inti, se desmiente que los permisos hayan sido "unilaterales". El representante legal señala que Nodal "nunca se ha negado a otorgarlos".

Una de las principales acusaciones de la defensa de Nodal se centra en la divulgación de información legal confidencial. El cantante lamenta que la madre de la menor haya hablado públicamente sobre una de las mediaciones que se llevaron a cabo en los últimos meses.

El abogado recalca que estos son "procesos de carácter confidencial y protegidos por la Ley Argentina", y su divulgación pública constituye "una falta que vulnera la naturaleza del procedimiento".

Su hija mexicana

El comunicado informa la intención de Christian Nodal de iniciar el trámite de nacionalidad y pasaporte mexicano para su hija.

Este deseo, asevera, ya había sido expresado previamente, pues Nodal "considera un honor transmitirle a su hija el orgullo de sus raíces y de ser mexicana", con el fin de que ella pueda disfrutar plenamente de la identidad y las oportunidades que esto representa.

"Christian Jesús González Nodal reafirma su compromiso como padre, su apego total a la Ley y su prioridad absoluta: el bienestar y la protección de su hija".

Durante su arribo a México, Cazzu señaló que el abogado de Nodal la contactó con el propósito de solicitar un encuentro con su hija Inti, aunque aclaró que no había comunicación directa con el cantante en ese momento.

