Tres personas fallecieron, incluida una niña, y otras tres resultaron heridas por ataques armados ocurridos en las últimas horas en diferentes puntos del departamento de Escuintla. Las autoridades y cuerpos de socorro les dan seguimiento a estas emergencias.
Uno de los hechos se registró en la aldea San Miguel Las Flores, municipio de Masagua, Escuintla, y dejó como saldo dos personas fallecidas y dos lesionadas por impactos de proyectiles de arma de fuego.
De acuerdo con información de los Bomberos Municipales Departamentales, en la institución se recibieron varias llamadas donde les alertaron sobre un incidente de violencia ocurrido en la calle principal, frente a una tienda ubicada en la aldea San Miguel Las Flores.
Al lugar se movilizaron equipos de la estación local, quienes localizaron a cuatro personas con heridas de bala. Tras la evaluación correspondiente, confirmaron que dos de ellas ya no contaban con signos vitales.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Francisco Fajardo Paz, de aproximadamente 48 años; y una niña de 9 años.
En el mismo hecho resultaron heridas Nuri Yesenia Rodríguez Díaz, de 26 años, quien presentaba lesiones en el muslo y glúteo derechos, y José Eduardo Pérez Antón, de 35 años, con tres heridas en las extremidades derechas.
"Ambos pacientes fueron estabilizados por los socorristas y trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Escuintla, donde quedaron bajo atención médica", explicó un portavoz del cuerpo de socorro.
Más víctimas por otro hecho de violencia
Un segundo ataque armado ocurrió en el kilómetro 34 de la ruta al Pacífico, en el ingreso al sector Los Sauces, municipio de Palín, Escuintla, donde una persona identificada como Otto René Aguilar, de 42 años, fue atendida por socorristas debido a que presentaba impactos de bala.
Minutos después de que se brindó este servicio, personas a bordo de un vehículo llegaron a la estación número 60 de Bomberos Voluntarios para solicitar auxilio, ya que trasladaban a otro hombre con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego, aparentemente por este mismo hecho de violencia.
Al realizar la evaluación correspondiente, los técnicos en urgencias médicas constataron que el paciente ya no contaba con signos vitales. Fue identificado como David Shon Sicán, de 19 años.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7