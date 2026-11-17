Shakira acaparó nuevamente los reflectores, aunque en esta ocasión, el motivo no fue un lanzamiento musical ni una espectacular presentación en vivo.
La artista disfrutó de una noche de baloncesto en Miami junto a su hijo mayor, Milan, durante un emocionante encuentro entre los Miami Heat y los Detroit Pistons.
Esta salida familiar no solo fue un momento de esparcimiento, sino que también generó un gran revuelo en redes sociales debido al sorprendente cambio en la apariencia del adolescente, quien captó la atención de todos por su notable crecimiento y madurez.
Lejos de los escenarios y las coreografías que la caracterizan, la intérprete de éxitos como "Hips Don't Lie" se mostró en una faceta más personal, disfrutando del ambiente deportivo de la NBA.
Sin embargo, el verdadero protagonista de la velada terminó siendo Milan, cuyo desarrollo físico y personalidad en ciernes no pasaron desapercibidos.
Las imágenes de Shakira y su hijo rápidamente se viralizaron, desatando una ola de comentarios y comparaciones que destacaron su atractivo y su parecido familiar.
Milan, el centro de todas las miradas en la NBA
Aunque Shakira es una de las figuras más reconocidas a nivel global, en esta ocasión, Milan se convirtió en el foco de atención, recibiendo elogios por su apariencia adolescente.
Su crecimiento y el evidente parecido con sus padres fueron los aspectos más comentados por los seguidores de la cantante.
Entre las reacciones más espontáneas, surgieron comparaciones con el famoso cantante canadiense Justin Bieber, lo que generó aún más curiosidad y simpatía.
- Usuarios de redes sociales expresaron su asombro y admiración. "Creí que era Justin Bieber", escribió una usuaria, mientras otra bromeó con la posibilidad de emparentar con la artista: "De mi favorita a suegra".
- Otros comentarios fueron más directos al resaltar el atractivo del joven: "Qué guapo es, menos mal que se parecen a ella" y "Qué hermoso es ese niño".
Desde que comenzó una nueva etapa de vida en Miami, Shakira ha procurado combinar sus compromisos profesionales con su faceta familiar.
La cantante ha continuado desarrollando su carrera internacional, participando en proyectos musicales y presentaciones, mientras acompaña el crecimiento de Milan y su hermano menor, Sasha.
Milan ha crecido bajo la mirada pública debido a la popularidad de sus padres, aunque Shakira ha procurado mantener ciertos aspectos de la vida de sus hijos lejos de la exposición mediática.