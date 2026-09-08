Resultado Real Madrid vs. Inter - Jornada 1 Champions League

El Real Madrid comenzó con el pie derecho su camino en la UEFA Champions League 2026/27. El conjunto dirigido por José Mourinho derrotó 2-1 al Inter de Milán este martes en el Santiago Bernabéu, en un encuentro que tuvo como protagonista la efectividad del cuadro merengue y los errores cometidos por el conjunto italiano. Aunque el Inter mostró mejores argumentos futbolísticos durante buena parte del compromiso, el equipo español supo aprovechar sus oportunidades para quedarse con los tres puntos ante su afición.
El partido también estuvo cargado de historia y reencuentros. José Mourinho y Christian Chivu volvieron a encontrarse en un terreno de juego, aunque esta vez desde los banquillos y en circunstancias completamente diferentes a aquella final de 2010, cuando el Inter se impuso al Real Madrid. Además, Denzel Dumfries vivió una noche especial al enfrentarse a varios de sus antiguos compañeros, después de su reciente incorporación al conjunto de la capital española.
Real Madrid sufre para ganar
La primera ventaja del Real Madrid llegó después de un grave error en la salida del Inter. Benjamin Pavard perdió el balón en una zona comprometida y Brahim Díaz aprovechó la situación para habilitar rápidamente a Kylian Mbappé. El delantero francés no perdonó ante Josep Martínez y, con una definición de primera intención, puso el 1-0 en el marcador. Apenas habían transcurrido 25 minutos cuando otro fallo defensivo terminó ampliando la ventaja madridista.
En esta ocasión, el protagonista del error fue el propio Josep Martínez. El guardameta español intentó salir jugando y quiso superar a Federico Valverde con el balón en los pies, pero el uruguayo logró arrebatarle la pelota y quedó con el camino despejado para marcar el segundo tanto del Real Madrid. El 2-0 parecía encaminar el encuentro para los locales, aunque el desarrollo del partido contó una historia diferente, pues el Inter tuvo mayor posesión, generó más situaciones y logró imponer su ritmo durante varios tramos.
El conjunto italiano consiguió descontar al minuto 76 por medio de Carlos Augusto y puso emoción a los minutos finales, aunque la reacción llegó cuando menos parecía merecerlo por el momento que atravesaba el equipo. Thibaut Courtois, sin ser sometido a un trabajo constante, respondió cuando fue necesario y tuvo un par de intervenciones importantes para mantener la ventaja.
Finalmente, el Real Madrid resistió y celebró un triunfo que le permite iniciar con confianza su participación europea. Ahora, los merengues se enfocarán en LaLiga, donde enfrentarán el sábado 12 de septiembre a las 13:00 horas por la quinta jornada, mientras que su próximo compromiso de Champions será el 14 de octubre ante la Roma. El Inter, por su parte, volverá a la acción el lunes 14 de septiembre frente al Udinese y jugará nuevamente en Europa el 13 de octubre, cuando reciba al Club Brujas.