Tres futbolistas de la cantera de Real Madrid aceptan cárcel

Los exjugadores de la cantera del Real Madrid, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García han aceptado una condena de un año de cárcel por pornografía infantil por el video sexual que grabaron en 2023 en Gran Canaria, mientras que el defensa del primer equipo, Raúl Asencio, ha quedado absuelto.
La condena ha sido pactada con carácter firme por todas las acusaciones y defensas después de que las dos jóvenes que aparecen en las imágenes, una de las cuales tenía 16 años entonces, hayan confirmado en el juicio que han perdonado a los cuatro jugadores "por voluntad propia" y "para que esto acabe", según han asegurado este jueves a la fiscal Mercedes Gil.
Su perdón anula el único cargo al que se enfrentaba Raúl Asencio (revelación de secretos: haber mostrado a un tercero el video que le enviaron los otros procesados a sabiendas de que se grabó sin permiso de las denunciantes) y ha servido para que la Fiscalía se haya avenido a aplicar una atenuante al delito más grave que se imputaba a sus tres excompañeros, el de pornografía infantil.
Antes de que se cerrara esta condena de conformidad, el Ministerio Fiscal pedía cuatro años y siete meses de cárcel para Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, y dos años y medio para Raúl Asencio, quien ha pedido disculpas a las víctimas y ha agradecido su perdón, algo que también han hecho todos los procesados, menos Andrés.
Esto deberán pagar los procesados
A petición de las defensas, la Fiscalía ha admitido suspender la pena privativa de libertad de un año impuesta para Ferrán, Juan y Andrés, a cambio de que no delincan en los próximos dos años y de que se sometan a un curso de sensibilización en materia sexual.
Para tomar esa decisión, la magistrada Virginia Peña ha tenido en cuenta sus "circunstancias personales y sociales", el hecho de carecer de antecedentes penales y "el esfuerzo que han hecho por reparar el daño causado".
Tanto la fiscal como la magistrada han explicado que son merecedores de esa suspensión en atención a lo que establece el Código Penal para las penas de cárcel inferiores a dos años.
Asensio también ha quedado absuelto del pago de las costas, que sí deberán abonar los otros tres procesados, a los que se les ha impuesto una orden de alejamiento de dos años respecto de la víctima, que tenía 16 años cuando ocurrieron los hechos, y una inhabilitación para ejercer cualquier profesión u oficio que implique contacto con menores de edad durante tres años.
*Información EFE.