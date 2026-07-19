Estrella de la NBA revela su inspiración: “Messi es el modelo a seguir”

Giannis Antetokounmpo colocó al argentino como uno de sus grandes referentes deportivos y destacó la disciplina que le permitió mantenerse durante tantos años en la élite mundial.

Lionel Messi hace tiempo dejó de ser una referencia únicamente dentro del futbol. Su carrera, sus títulos y la manera en la que ha logrado mantenerse en la cima durante casi dos décadas lo han convertido en un ejemplo para deportistas de distintas disciplinas, y una de las últimas figuras en reconocerlo fue Giannis Antetokounmpo.

La estrella de la NBA habló sobre los atletas que representan un modelo de excelencia y colocó al capitán de la selección de Argentina como uno de los grandes referentes del deporte mundial.

Para el jugador griego, Messi forma parte de una generación de figuras que demostraron que la grandeza no solo se alcanza con talento, sino también con disciplina, constancia y capacidad de adaptación.

"Definitivamente me inspira ver a Messi, espero que en mi carrera sea capaz de hacer algo parecido", expresó el alero griego, campeón de la NBA en 2021.

Antetokounmpo fue uno de los miles de espectadores que acudieron al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta a ver la semifinal, que concluyó con victoria argentina por 1-2

Sobre ese partido, aseguró que el público fue testigo "de algo gigante", por tener la oportunidad de ver jugar en persona a uno de los mejores atletas de la historia.

"Está ahí arriba, ya saben, con los otros grandes atletas como Michael Jordan, Novak Djokovic, Michael Phelps, Usain Bolt... al final del día, cuando ves eso, te inspiras", aseguró.

Antetokounmpo reflexionó en alto sobre una jugada específica en la que Messi acabó en el suelo tras ser trastabillado por varios rivales, y sus compañeros de equipo corrieron a ayudarle a levantarse.

"Eso tienes que ganártelo. El respeto que tiene por parte de sus compañeros de equipo se gana. Y yo me veo reflejado. Ese es el modelo a seguir. LeBron James, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi...", resaltó.

El argentino, que disputa una nueva etapa histórica de su carrera con la selección, es visto por muchos atletas como un ejemplo de longevidad deportiva. Su capacidad para reinventarse, asumir nuevos roles dentro del campo y seguir siendo determinante con el paso de los años ha aumentado todavía más su impacto fuera del futbol.

Para Giannis, quien también ha construido una trayectoria marcada por la superación personal desde sus inicios hasta convertirse en campeón de la NBA, la historia de Messi representa una referencia para quienes buscan alcanzar el máximo nivel.

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