 Messi y Tom Brady: El Dibu Martínez como Traductor
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Messi y Tom Brady protagonizan inesperado momento; el Dibu Martínez tuvo que hacer de traductor

por Monica Avila
Messi, Messi
Messi / FOTO: Messi

Lionel Messi vivió un curioso momento junto a Tom Brady durante un evento previo a la final del Mundo 2026.

En la antesala de la gran final del Mundial 2026, Lionel Messi volvió a ser protagonista, aunque esta vez no fue por una jugada dentro de la cancha.  El capitán de la selección argentina compartió escenario con el legendario exmariscal de campo de la NFL, Tom Brady, durante el Fanatics Fest organizado por la FIFA en Nueva York, donde se vivió un momento tan espontáneo como divertido.

Todo ocurrió cuando Brady tomó el micrófono para hacerle una pregunta a Messi completamente en inglés. El astro argentino escuchó con atención, pero rápidamente quedó claro que necesitaba ayuda para comprender con exactitud lo que le estaban consultando.

Fue entonces cuando apareció Emiliano "Dibu" Martínez. El arquero de la Albiceleste, sentado junto a Messi, intentó traducirle la pregunta de manera improvisada, provocando sonrisas entre los asistentes.  Aunque el guardameta comenzó a hacer de intérprete, finalmente Messi prefirió escuchar la traducción oficial proporcionada por el traductor del evento para responder con mayor precisión.

La consulta del siete veces ganador del Super Bowl estuvo relacionada con una de las imágenes más icónicas de los últimos días. Se trató de la fotografía en la que un joven Lionel Messi aparece cargando en brazos a un bebé que años después se convertiría en una de las grandes figuras del fútbol mundial, Lamine Yamal.

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Tras escuchar la traducción, Messi explicó que jamás imaginó la trascendencia que tendría aquella imagen con el paso de los años y reconoció que le resulta increíble ver cómo esa fotografía se volvió viral después del ascenso de Yamal al máximo nivel del fútbol. El Fanatics Fest reunió a algunas de las personalidades más importantes del deporte mundial.

Casillas y Vozinha brillan en la Copa de Leyendas que reunió a las grandes figuras del fútbol en NY

El histórico arquero español Iker Casillas y el caboverdiano Vozinha fueron dos de los protagonistas de la Copa de Leyendas.

Además de Messi, Dibu Martínez y Tom Brady, también estuvieron presentes figuras como Novak Djokovic, Kevin Durant, Lionel Scaloni, Rodrigo Hernández y Luis de la Fuente, entre otros invitados especiales. La presencia de Brady no pasó desapercibida. El exquarterback ha expresado en diversas ocasiones la admiración que siente por Messi, a quien considera uno de los atletas más grandes de todos los tiempos por su disciplina, constancia y legado dentro del deporte.

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