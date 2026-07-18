Casillas y Vozinha brillan en la Copa de Leyendas que reunió a las grandes figuras del fútbol en NY

El histórico arquero español Iker Casillas y el caboverdiano Vozinha fueron dos de los protagonistas de la Copa de Leyendas.

Nueva York volvió a convertirse en el epicentro del fútbol internacional, pero esta vez no por un partido oficial de la justa deportiva, sino por un espectáculo lleno de nostalgia, talento y diversión. La Copa de Leyendas reunió a varias de las figuras más importantes de distintas generaciones en el emblemático Rockefeller Center, donde miles de aficionados disfrutaron de un ambiente festivo previo a la gran final.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Entre los nombres que más llamaron la atención estuvieron Iker Casillas y Vozinha, dos porteros que dejaron huella en diferentes etapas del fútbol y que volvieron a demostrar que la calidad no desaparece con el paso de los años. Casillas, campeón del mundo con España y considerado uno de los mejores guardametas de la historia, fue uno de los jugadores más ovacionados del evento.

El exarquero del Real Madrid protagonizó varias jugadas, compartió momentos con otras leyendas y también fue visto intercambiando sonrisas y toques de balón con el tenista serbio Novak Djokovic, otra de las grandes atracciones de la jornada. Por su parte, Vozinha, quien se convirtió en una de las grandes revelaciones de la reciente justa deportiva gracias a las actuaciones de Cabo Verde, confirmó que sigue viviendo un momento especial.

El arquero participó activamente en los encuentros amistosos, realizó varias atajadas que despertaron los aplausos del público y compartió cancha con figuras como Alessandro Del Piero, Jorge Campos, René Higuita y Luis Hernández. Las imágenes del guardameta africano también lo mostraron saludando a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, además de posar con el trofeo y celebrar junto a sus compañeros del equipo azul tras el cierre del torneo de exhibición.

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El evento reunió además a leyendas como Cafú, Kaká, Carles Puyol, Javier Zanetti, Javier Mascherano, Fernando Llorente, John Terry, Davor Šuker, Esteban Cambiasso, Maxi Rodríguez, André-Pierre Gignac y Hristo Stoichkov.

¡No creerás su confesión! La verdad sale a la luz y se revela el estado sentimental de Vozinha Tras semanas de rumores, finalmente se confirmó cuál es el verdadero estado sentimental del arquero que conquistó al mundo en el Mundial 2026.

La presencia de Casillas recordó la grandeza de una carrera legendaria, mientras que Vozinha confirmó que sigue siendo uno de los futbolistas más queridos tras el histórico papel de Cabo Verde en la reciente justa deportiva.

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