La Selección Nacional de Guatemala tendrá que buscar su clasificación a la Copa Oro 2027 por medio de la ronda preliminar, luego de quedar eliminada en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026/27. La derrota ante Canadá, con un marcador global de 7-3, terminó con las aspiraciones de la Azul y Blanco de conseguir uno de los boletos directos al certamen regional, por lo que ahora deberá afrontar una nueva eliminatoria para intentar asegurar su presencia en la próxima edición del torneo.
La Bicolor no pudo superar al conjunto canadiense, que se impuso 4-1 en el encuentro de vuelta disputado en Toronto. Los errores defensivos y las desatenciones individuales volvieron a condicionar el rendimiento del equipo guatemalteco, que terminó cediendo ante la contundencia ofensiva de su rival. De esta manera, Guatemala cerró su participación en la Liga de Naciones sin alcanzar las semifinales y con la obligación de disputar una instancia adicional para mantenerse en la carrera por la Copa Oro.
Guatemala a la espera de rival
La ronda preliminar se llevará a cabo del 25 al 30 de marzo de 2027 y contará con la participación de 14 selecciones nacionales. En esta fase competirán los equipos eliminados en los cuartos de final de la Liga A, las selecciones que finalicen en el tercer y cuarto puesto de esa misma división, los dos mejores segundos lugares de la Liga B y los ganadores de las series de repesca entre las Ligas A y C. Todos buscarán uno de los siete últimos cupos disponibles para la fase de grupos de la Copa Oro.
El formato de competición estará compuesto por siete eliminatorias a doble partido, con encuentros de ida y vuelta. Los emparejamientos se establecerán tomando como referencia el Ranking de Concacaf, enfrentando a las selecciones mejor posicionadas contra las de menor puntuación. Además, los equipos con mejor ubicación tendrán la ventaja de disputar el encuentro de vuelta en condición de local, mientras que los siete ganadores de cada serie conseguirán su boleto al torneo.