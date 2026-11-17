Un hombre de nacionalidad mexicana fue capturado por las fuerzas de seguridad de Guatemala en seguimiento de investigaciones por presunta distribución de droga. El operativo se llevó a cabo en la zona 2 del municipio de Mazatenango, Suchitepéquez.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que la diligencia de allanamiento fue realizada por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en coordinación con el Ministerio Público (MP).
Como resultado de esta acción fue detenido el extranjero, de 31 años, quien presuntamente se dedicaba a la venta de drogas al menudeo en el sector.
En el inmueble inspeccionado fueron localizados 50 envoltorios con cocaína y marihuana y 100 bolsitas con piedras de crack, los cuales permanecían ocultos en una tubería de drenaje. Además, fueron incautados dos teléfonos celulares y Q1 mil 400 en efectivo.
El capturado y los indicios localizados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal.