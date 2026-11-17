Un video que circula en redes sociales ha causado conmoción al mostrar el momento en que un tigre se abalanza violentamente contra un joven de 19 años durante la grabación de un contenido para TikTok en una granja de Lahore, Pakistán. El ataque dejó al trabajador con heridas de gravedad, por las que posteriormente perdió la vida en un hospital.
La víctima fue identificada como Talha, empleado de la propiedad, quien colaboraba con el creador de contenido Noman Hassan en la realización de un video que buscaba documentar una supuesta hazaña con el animal.
En la grabación se observa cómo el tigre hembra se incorpora sobre sus patas traseras y coloca las delanteras sobre el joven. En cuestión de segundos, el felino comienza a atacarlo con sus garras y lo sacude violentamente, en una escena que evidencia la rapidez con la que la situación se salió de control.
De acuerdo con los reportes del caso, Hassan habría solicitado a Talha que sacara al animal de su jaula para manipularlo durante la grabación. Sin embargo, lo que pretendía convertirse en contenido para sus millones de seguidores terminó en una tragedia.
Detienen a creador de contenido
Tras el ataque, el influencer trasladó al joven a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones. Según la información difundida sobre el incidente, al llegar al hospital, Hassan habría asegurado que la víctima había sido atacada por un perro; no obstante, las heridas que presentaba eran compatibles con el ataque de un felino.
El caso tuvo consecuencias legales para el creador de contenido y el propietario de la granja, quienes fueron arrestados en relación con la muerte del trabajador.
Hassan es conocido por publicar videos en los que interactúa de manera arriesgada con distintos animales. El incidente ha generado cuestionamientos sobre la exposición de trabajadores y otras personas a situaciones peligrosas para producir contenido viral y conseguir visualizaciones en plataformas digitales.