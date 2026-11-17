La selección de Brasil cumplió con las expectativas y consiguió una contundente victoria frente a Singapur, en un encuentro dominado de principio a fin por el conjunto sudamericano. La gran figura fue Vinícius Júnior, quien firmó un triplete y volvió a demostrar su capacidad ofensiva. Endrick, Estevao y Rayan también se hicieron presentes en el marcador, además de un tanto en propia puerta de la defensa singapurense, para completar una goleada que reflejó la enorme diferencia de nivel entre ambas selecciones.
Vinícius abrió el marcador al minuto 8, luego de aprovechar un preciso pase vertical de Bruno Guimarães. Apenas seis minutos después, el atacante brasileño volvió a celebrar tras una combinación con Endrick, quien le devolvió el balón cuando ambos se encontraban frente al guardameta rival. El tercer tanto llegó al minuto 20, cuando Vini culminó una buena jugada colectiva en la que participaron nuevamente Bruno Guimarães y Estevao. Antes del descanso, Endrick amplió la ventaja con un potente remate de zurda desde fuera del área.
Partido redondo para Vinícius
En la segunda mitad, Brasil mantuvo el control y continuó generando ocasiones de peligro. Estevao anotó el quinto tanto al minuto 50, mientras que Rayan se encargó de marcar el sexto al 64, tras recibir una asistencia de Allan. Posteriormente, un autogol de Suhaimi aumentó la diferencia y selló una goleada que pudo ser todavía más amplia, considerando los tantos anulados y las numerosas oportunidades desperdiciadas por el equipo brasileño. En total, la Canarinha registró 23 remates, once de ellos con dirección a portería.
Más allá del resultado colectivo, la actuación representó un impulso importante para Vinícius Júnior, quien llegó a cinco anotaciones en los dos compromisos de esta fecha FIFA, después de marcar también ante Japón. El delantero del Real Madrid respondió con goles en un momento en el que había recibido cuestionamientos por su rendimiento en España. Sin embargo, aunque la goleada permitió recuperar sensaciones positivas, la diferencia futbolística frente a Singapur, ubicada en el puesto 149 del ranking FIFA, impide sacar conclusiones definitivas sobre el verdadero nivel de Brasil. El equipo todavía tendrá que demostrar su crecimiento ante rivales de mayor exigencia.