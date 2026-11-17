Beyoncé hizo historia al convertirse en la primera artista en sumar 100 nominaciones a los premios Grammy, tras su reciente candidatura en la categoría de mejor interpretación solista de R&B para la edición de 2027.
Este logro refuerza su posición como una de las figuras más influyentes de la música mundial e incrementa su legado dentro de la Academia de la Grabación.
La cantante estadounidense también conserva el récord como la artista con más galardones en la historia de los Grammy, con un total de 35 estatuillas.
Beyoncé superó la marca previa del director de orquesta Georg Solti durante la ceremonia de 2023, al recibir su premio número 32 al mejor álbum de dance/electrónica. En 2025, sumó tres trofeos más, alcanzando los 35; entre ellos destacó el premio a álbum del año por "Cowboy Carter", con el que obtuvo por primera vez esta distinción tras varias nominaciones previas.
La nueva nominación de Beyoncé llega tras el lanzamiento de "Morning Dew (Donk)", sencillo producido junto a Pharrell Williams y compuesto por la propia cantante, Williams, The-Dream y Darius Dixon. Este tema fue presentado el 4 de julio, en el marco del vigésimo aniversario de su segundo álbum de estudio, B’Day.
En la terna de mejor interpretación solista de R&B, Beyoncé compite junto a otros exponentes destacados del género, como Kehlani con "Out the Window", Victoria Monét con "Let Me", Jill Scott con "Pressha" y Tems con "What You Need". Esta categoría muestra la diversidad de talentos y generaciones en la escena contemporánea del R&B.
La gala de 2027
En el panorama general de nominaciones para los Grammy 2027, las mujeres dominan los primeros puestos. La británica Raye lidera la lista con 11 candidaturas, seguida de la española Rosalía con nueve.
Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo y Phoebe Bridgers recibieron siete nominaciones cada una, mientras que Olivia Dean, Bruno Mars y Leon Thomas se posicionaron entre los favoritos con seis cada uno.
La premiación de 2027 marcará un hito, pues por primera vez en más de 50 años, la gala dejará de transmitirse por CBS y pasará a las plataformas de ABC, Disney+ y Hulu.
La edición número 69 de los Grammy se celebrará el domingo 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, a las 19:00 horas del Este de Estados Unidos (16:00 del Pacífico).
Esta ceremonia reunirá nuevamente a los principales artistas nominados mientras la Academia de la Grabación implementa novedades en la difusión del evento.