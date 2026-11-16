 Nominados a los Premios Grammy 2027: Descúbrelos Aquí
Farándula

Ellos son los nominados a los Premios Grammy 2027

La Academia de la Grabación anunció a los candidatos para la edición 69 de los premios, que incorporan cinco nuevas categorías, entre ellas Mejor Canción Latina y Mejor Interpretación de Pop Asiático.

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La Academia de la Grabación ha desvelado las esperadas nominaciones para la 69.ª edición de los Premios Grammy 2027, con la artista británica RAYE y la española Rosalía liderando la contienda.

RAYE se posiciona como la gran favorita con 11 candidaturas, mientras que Rosalía le sigue de cerca con un impresionante total de nueve nominaciones.

La ceremonia, que promete ser una noche inolvidable para la música global, se celebrará el domingo 7 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, y marcará el regreso de la transmisión a la cadena ABC por primera vez desde 1972.

Este año, la música latina cobra un protagonismo especial con la introducción de nuevas categorías y una fuerte presencia de artistas de habla hispana en diversas secciones.

Además de RAYE y Rosalía, otras figuras como Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo y Phoebe Bridgers han captado la atención con siete nominaciones cada una, consolidando su lugar en la élite musical. Bruno Mars, Leon Thomas y Olivia Dean también destacan con seis candidaturas, anticipando una competencia reñida en las principales categorías.

Las Categorías Principales: Álbum, Grabación y Canción del Año

La carrera por los premios más codiciados presenta una lista de contendientes de alto calibre. En la categoría de Álbum del Año, ocho producciones buscan alzarse con el galardón, reflejando la diversidad y riqueza creativa de la industria musical:

  • Lost Weekend, de Phoebe Bridgers
  • The Art of Loving, de Olivia Dean
  • Dandelion, de Ella Langley
  • The Romantic, de Bruno Mars
  • This Music May Contain Hope, de RAYE
  • You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, de Olivia Rodrigo
  • Lux (Complete Works), de Rosalía
  • The Life of a Showgirl, de Taylor Swift

Para Grabación del Año, que reconoce la excelencia en la interpretación y producción de una pista, la competencia incluye éxitos que han resonado en todo el mundo:

  • "Man I Need", de Olivia Dean
  • "Choosin’ Texas", de Ella Langley
  • "I Just Might", de Bruno Mars
  • "Where Is My Husband!", de RAYE
  • "The Cure", de Olivia Rodrigo
  • "Berghain", de Rosalía, Björk y Yves Tumor
  • "The Fate of Ophelia", de Taylor Swift
  • "Dracula", de Tame Impala con Jennie

La categoría de Canción del Año, que premia a los compositores por la calidad de su obra, presenta una selección de temas que han marcado el panorama musical:

  • "Berghain"
  • "Choosin’ Texas"
  • "The Cure"
  • "Hate That I Made You Love Me", de Ariana Grande
  • "I Knew It, I Knew You", de Toy Story 5
  • "Man I Need"
  • "Risk It All", de Bruno Mars
  • "Where Is My Husband!", de RAYE

Nuevos Talentos en la Mira

El premio a Mejor Artista Nuevo, siempre un indicador de las futuras estrellas de la música, cuenta con una prometedora lista de nominados que buscan dejar su huella en la industria:

  • Angine de Poitrine
  • Geese
  • Ella Langley
  • Slayyyter
  • Sienna Spiro
  • Don Toliver
  • Remi Wolf
  • The Womack Sisters

La Música Latina Brilla con Fuerza

La presencia de la música en español en los Grammy 2027 es notable, con Rosalía destacando no solo por sus nueve nominaciones generales sino también por la inclusión de "Berghain" en Grabación y Canción del Año, además de su candidatura en Mejor Interpretación Pop Solista por "Sauvignon Blanc".

Nominados en Géneros Latinos Clave

En Mejor Álbum de Pop Latino, la diversidad de voces y estilos se hace patente con artistas consolidados y emergentes:

  • Karol G, con No Me Arrepiento de Sentir Tanto
  • Mon Laferte, con Femme Fatale
  • Carín León, con Muda
  • Rawayana, con ¿Dónde Es El After?
  • Elena Rose, con Bendito Verano

La categoría de Mejor Álbum de Música Urbana reúne a los exponentes más influyentes del género, mostrando su evolución y alcance global:

  • Rauw Alejandro, con Cosa Nuestra: Capítulo 0
  • J Balvin y Ryan Castro, con Omerta
  • Ryan Castro, con Hopi Sendé
  • Álvaro Díaz, con Omakase
  • Feid, con El Green Print: La Saga (Disc 1) — Feid Vs Ferxxo
  • Young Miko, con Do Not Disturb: Late Checkout

El Mejor Álbum de Música Mexicana, que abarca también el género tejano, celebra la riqueza cultural y sonora de la región:

  • Grupo Frontera
  • Lupita Infante
  • Mari Nobre
  • Peso Pluma
  • Tito Double P
  • Carlos Rivera

Una de las novedades más relevantes para los artistas latinoamericanos es el estreno de Mejor Canción Latina, una categoría que reconoce la composición de temas predominantemente en español:

  • "Ahí", de Karol G y Drake
  • "¿Cómo Se Ama?", de Jorge Drexler
  • "Hasta Jesús Tuvo un Mal Día", de CA7RIEL y Paco Amoroso junto a Sting
  • "La Perla", de Rosalía
  • "Niño", de Milo J

La categoría de Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino también presenta una sólida lista de nominados, reflejando la vitalidad del género:

  • CA7RIEL y Paco Amoroso
  • Jorge Drexler
  • Milo J
  • Juanes
  • Fito Páez

En Mejor Álbum Tropical Latino, la alegría y el ritmo caribeño se hacen presentes con grandes figuras de la música:

  • Rubén Blades
  • Luis Enrique
  • Fonseca
  • Grupo Niche
  • Carlos Vives

Finalmente, el jazz latino tendrá su espacio con nominaciones para talentosos músicos que fusionan ritmos y armonías:

  • Melissa Aldana
  • Eliane Elias
  • Carlos Henríquez junto a Gonzalo Rubalcaba y Pedrito Martínez
  • Gonzalo Rubalcaba y Miguel Zenón con Luis Perdomo

Innovaciones en las Categorías de los Grammy 2027

La 69.ª edición de los Grammy incorpora cinco nuevas categorías, una iniciativa que busca ampliar el reconocimiento a diversos géneros y propuestas musicales. Entre ellas, destaca la ya mencionada Mejor Canción Latina, que premiará a los compositores de canciones nuevas predominantemente en español. Otra adición significativa es Mejor Interpretación de Música Pop Asiática, que abre un espacio específico para el K-pop, J-pop y C-pop, reflejando la creciente influencia global de estos géneros.

Las otras tres nuevas categorías son:

  • Mejor Colaboración o Interpretación de Dúo o Grupo de R&B
  • Mejor Interpretación Vocal de Pop Tradicional
  • Mejor Álbum de Folk Tradicional

Además de las nuevas incorporaciones, la Academia ha modificado el nombre de dos categorías existentes para una mayor precisión. Mejor Interpretación de R&B ahora se conocerá como Mejor Interpretación Solista de R&B, y Mejor Álbum de Folk pasará a llamarse Mejor Álbum de Folk Contemporáneo, adaptándose a las tendencias y subgéneros actuales.

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