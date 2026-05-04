 Bruno Mars Inicia Su Concierto con Impactante Imagen desde la Iglesia
Farándula

Bruno Mars sorprende al iniciar su concierto con una imagen desde la iglesia

El cantante conmovió a miles de personas al iniciar uno de sus conciertos con una oración ante un altar y la Virgen de Guadalupe.

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Bruno Mars Grammys,
Bruno Mars Grammys / FOTO:

Bruno Mars sorprendió a miles de seguidores al iniciar su nueva gira mundial arrodillado ante imágenes de Jesús y la Virgen, acompañado de una emotiva oración transmitida en pantallas gigantes.

Durante la apertura de su esperada The Romantic Tour, que partió el 10 de abril en Las Vegas y que concluirá en México en diciembre, el cantante eligió conectar con sus fans desde una dimensión espiritual

A diferencia de otros artistas que prefieren rezar en privado antes de subir al escenario, Bruno Mars invitó abiertamente al público a unirse a su plegaria.

El público fue testigo de una escena poco común en el mundo del espectáculo. Antes de interpretar la primera canción, las pantallas del recinto proyectaron un video grabado donde Bruno Mars se arrodilla en el interior de una iglesia, justo frente al altar y las imágenes de Jesús y la Virgen María.

"Dios, te doy gracias por darme otro día para hacer lo que amo. Lo único que te pido es que protejas a todos los presentes. Protege a todos los que están en este escenario. Danos a mi banda y a mí la fuerza y el poder para ofrecerle a esta ciudad un espectáculo inolvidable. Amén".

Cuando termina su oración, Bruno Mars se persigna mientras suenan campanas de fondo. Se coloca el característico sombrero, deja una rosa en el altar y se encamina hacia el escenario.

En el trayecto, la imagen de la Virgen de Guadalupe aparece en las pantallas, reforzando el vínculo espiritual del momento compartido con el público.

Su conexión con la Virgen de Guadalupe

El acercamiento de Bruno Mars al catolicismo no es un hecho aislado ni reciente. En el video musical de "Risk It All", el cantante ya había incluido imágenes religiosas, destacando la presencia de la Virgen de Guadalupe.

Asimismo, en septiembre de 2018 compartió en redes sociales una fotografía donde aparece junto a una figura de la Morenita del Tepeyac, reafirmando esta devoción pública.

El gesto del cantante se viralizó rápidamente en redes sociales. Los videos que muestran la oración inicial en cada presentación han sumado miles de reproducciones y generado un sinfín de comentarios tanto de admiradores, como de fieles católicos y seguidores de otras creencias.

  • Algunos comentarios compartidos por los asistentes destacan frases como: "Si pones tu vida en las manos de Dios, la tomará para transformarla", reflejando el impacto positivo de la acción de Mars sobre su audiencia.
  • Otros resaltan: "De Dios viene el talento como una gracia", uniendo así la religiosidad con el indiscutible arte del cantante.

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