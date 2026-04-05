 Aplauden encuentro de Jesús y la Virgen de la Alegría
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Aplauden encuentro de Jesús Resucitado y la Virgen de la Alegría

Uno de los momentos más emblemáticos para la fe católica en Semana Santa ocurrió frente a Catedral Metropolitana este Domingo de Resurrección.

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Fieles celebraron el encuentro entre Jesús Resucitado y la Virgen de la Alegría., Alex Meoño
Fieles celebraron el encuentro entre Jesús Resucitado y la Virgen de la Alegría. / FOTO: Alex Meoño

Con cohetillos y aplausos, devotos católicos celebraron el encuentro de las consagradas imágenes de Jesús Resucitado y de la Virgen de la Alegría, frente a la Catedral Metropolitana, durante este Domingo de Resurrección, 5 de abril de 2026. Luego de hacer distintos recorridos, ambas procesiones protagonizaron un encuentro en el citado lugar, para luego realizar un recorrido en conjunto, de vuelta a la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Templo El Calvario.

Dentro de Catedral Metropolitana, las andas ingresaron en hombros de fieles devotos y devotas, quienes vistieron distintos códigos de vestimenta para la ocasión. En el caso de las damas, ellas se encargaron de llevar a la Virgen de la Alegría hasta su respectivo lugar; todas las devotas vistieron de blanco.

Cabe resaltar que el anda de Jesús Resucitado llevaba un mensaje especial este Domingo de Resurrección, al frente resalta la expresión "Dios mío, Señor mío". Frente a Jesús resalta una imagen del apóstol Tomás, quien la expresó esa frase como sorpresa por la resurrección, según los relatos bíblicos.

Asimismo, el anda de la Virgen de la Alegría resalta el mensaje de "Reina del Cielo alégrate", con motivo de la resurrección. Junto a la Virgen de la Alegría van dos querubines, quienes la acompañan en el recorrido para el reencuentro.

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Encuentro con Jesús en Catedral Metropolitana

Tras la entrada de las andas, hicieron su ingreso las autoridades de la Iglesia Católica, encabezadas por Monseñor Gonzalo de Villa y Vásquez. Posteriormente se realizó el proceso de bendición a los feligreses, por medio del agua bendita.

Para las 16:00 horas se tiene programada la Misa de Apertura de la Pascua Juvenil 2026. Los organizadores destacaron en redes sociales que el momento será "un momento para encontrarnos con Jesús, renovar nuestra fe y caminar juntos como jóvenes que quieren más de Dios".

Aplauden encuentro de Jesús Resucitado y de la Virgen de la Alegría | Alex Meoño

Aplauden encuentro de Jesús Resucitado y de la Virgen de la Alegría / Alex Meoño

Aplauden encuentro de Jesús Resucitado y de la Virgen de la Alegría | Alex Meoño

Aplauden encuentro de Jesús Resucitado y de la Virgen de la Alegría / Alex Meoño

Aplauden encuentro de Jesús Resucitado y de la Virgen de la Alegría | Alex Meoño

Aplauden encuentro de Jesús Resucitado y de la Virgen de la Alegría / Alex Meoño

Aplauden encuentro de Jesús Resucitado y de la Virgen de la Alegría | Alex Meoño

Aplauden encuentro de Jesús Resucitado y de la Virgen de la Alegría / Alex Meoño

Aplauden encuentro de Jesús Resucitado y de la Virgen de la Alegría | Alex Meoño

Aplauden encuentro de Jesús Resucitado y de la Virgen de la Alegría / Alex Meoño

Aplauden encuentro de Jesús Resucitado y de la Virgen de la Alegría | Alex Meoño

Aplauden encuentro de Jesús Resucitado y de la Virgen de la Alegría / Alex Meoño

Aplauden encuentro de Jesús Resucitado y de la Virgen de la Alegría | Alex Meoño

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