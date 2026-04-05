Suman 11 fallecidos por ahogamiento durante Semana Santa

El Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa (SINAPRESE) actualizó datos señalando que en lo que va del descanso suman 208 personas fallecidas por diferentes causas, resaltando que 11 de ellas sufrieron ahogamiento. El reporte añade que los 11 decesos ocurrieron en el marco de las actividades turísticas desarrolladas en diferentes lugares del país.
Dentro de los casos más recientes, Bomberos Municipales Departamentales lamentaron el deceso de tres personas que sufrieron asfixia por sumersión en el Río La Paz, de la aldea Las Pilas en el municipio de Compa, departamento de Jutiapa.
En este caso, los rescatistas destacaron que varias personas buscaron ayuda llevando a los pacientes en un picop que fue interceptado por los paramédicos. Los socorristas lamentaron que al hacer las evaluaciones, las tres víctimas ya no contaban con signos vitales a causa de ahogamiento.
Además de confirmar los tres decesos, los cuerpos de rescate le dieron auxilio a familiares que presentaron crisis nerviosa, luego de saber que sus parientes habían muerto.
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SINAPRESE supera los 108 mil servicios
En el informe compartido por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, (Conred) se destacó la cantidad total de servicios prestados durante la Semana Mayor. El consolidado señala que en total suman 108 mil 250 servicios que incluyen atención médica básica, servicios de información, servicios mecánicos, atención a heridos, hospitalización de pacientes y otros detalles.
Cabe destacar que solo durante el Sábado de Gloria se reportó la muerte de 18 personas por accidentes viales, ataques armados, ahogamiento y otros factores. En solo 24 horas, las instituciones del SINAPRESE dieron 8 mil 556 servicios a la población.
Conred recordó que el SINAPRESE está integrado por 30 instituciones que trabajan durante la Semana Santa en la prevención de incidentes, por lo que llamó a priorizar la prevención al viajar o asistir a actividades religiosas.
El número de teléfono para reportar emergencias en Semana Santa es el 119 de Conred, y los de los diferentes cuerpos de rescate, precisaron las autoridades.