 Accidente de autobús deja un fallecido y 10 heridos HOY
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Accidente de autobús deja un fallecido y 10 heridos en la ruta a Escuintla

Bomberos Voluntarios reportaron que el accidente de autobús ocurrió en el kilómetro 49 de la antigua ruta entre Palín y Escuintla.

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La unidad de transporte pertenece a la empresa Esmeralda., Bomberos Voluntarios.
La unidad de transporte pertenece a la empresa Esmeralda. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Bomberos Voluntarios confirmaron que un autobús se accidentó en el kilómetro 49 de la antigua carretera entre Palín y Escuintla la tarde de este sábado, 4 de abril de 2026, con saldo de un fallecido y al menos 10 heridos. Los rescatistas describieron que en el accidente también está involucrado un microbús.

En las imágenes compartidas por los rescatistas se puede establecer que el autobús que se accidentó pertenece a la empresa de Transportes Esmeralda y se identifica con las placas comerciales 466 BLK.

Según las imágenes, en el accidente del autobús los más afectados fueron varios pasajeros que viajaban en un microbús, en el sentido contrario. El microbús afectado en el accidente se identifica con las placas particulares 095 CFP, de donde extrajeron a una persona que falleció.

Agentes de la Unidad de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) llegaron al lugar para ayudar a dirigir el tránsito en el área. Ellos informaron que los vehículos que chocaron quedaron en el carril que condice hacia el norte.

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Precaución en las carreteras

Las imágenes también evidenciaron que la unidad de transporte de pasajeros de mayor tamaño cubre la ruta entre Guatemala y el departamento de Escuintla. Las autoridades aún investigan las causas del percance, aunque las fotografías muestran que el autobús fue el que impactó el microbús causando la tragedia.

Asimismo, se evidencia que el asfalto está mojado en el área, por lo que es pertinente recordar que en estas condiciones se debe moderar la velocidad en las carreteras.

Los efectivos de PROVIAL instalaron señalización temporal en el lugar, con conos anaranjados y dieron instrucciones para el paso de los vehículos en el área, donde ya se reporta un fuerte congestionamiento.

Mientras tanto, los cuerpos de socorro trasladaron a varios de los heridos hacia el centro asistencial más cercano al lugar de la tragedia.

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