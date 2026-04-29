Ola de calor en Guatemala espera temperaturas arriba del promedio

Las autoridades mantienen un monitoreo constante debido a la ola de calor que impacta distintas regiones de Guatemala y que ha generado temperaturas por arriba del promedio mensual, alcanzado los 43 grados Celsius en ciertas localidades.
De acuerdo con información compartida por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), en la presente semana continúan las condiciones cálidas en gran parte del territorio nacional con presencia de neblina en primeras horas de la mañana.
El boletín meteorológico semanal detalla que en la Meseta Central y regiones del Pacífico se tendrá, hasta el viernes 1 de mayo, un ambiente cálido y húmedo, con nubosidad que incrementa en la tarde y noche, generando la posibilidad de lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica, principalmente en el Sur del país. En estas áreas, las temperaturas máximas oscilarán entre los 30 y 38 grados Celsius.
Mientras que, para las regiones del Norte, Alta Verapaz, Caribe y la Franja Transversal del Norte, así como el Motagua y Valles del Oriente, se mantienen condiciones similares con ambiente cálido y brumoso, presencia de neblina en horas de la mañana y desarrollo de nubosidad por la tarde.
"En estas zonas se registran las temperaturas más elevadas del país, alcanzando hasta los 43 grados Celsius", añadió el ente científico.
Estas condiciones de altas temperaturas se presentan justo antes de que se establezca por completo la temporada de lluvias en Guatemala, que generalmente abarca de mayo a octubre. Según los pronósticos, las precipitaciones empezaron a presentarse la tercera semana de abril en las regiones de Occidente y Bocacosta e irán avanzando progresivamente hacia el Centro y Norte del país.
Efectos de las altas temperaturas y recomendaciones en la temporada
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) señaló que las altas temperaturas que persisten en el país incrementan el riesgo de afectaciones a la salud, como golpes de calor y quemaduras solares. De igual forma, favorecen la proliferación y persistencia de incendios, especialmente en zonas con vegetación seca.
En ese contexto, se informó que las instituciones del Sistema CONRED mantienen acciones de monitoreo y coordinación para la atención de emergencias asociadas a esta temporada.
También fueron emitidas recomendaciones para la población en general con el fin de proteger su salud, entre estas:
- Evitar la exposición prolongada al sol.
- Mantenerse hidratada.
- Utilizar protector solar.
- Estar atenta a la información oficial emitida por la Conred e Insivumeh.