 Accidente en la ruta al Atlántico cobra la vida de una persona y deja tres lesionados
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Accidente en la ruta al Atlántico cobra la vida de una persona y deja tres lesionados

Un vehículo particular y un bus chocaron en el km. 78.

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Un automóvil y un bus chocaron en el Km. 78 de la ruta al Atlántico., Bomberos Municipales Departamentales
Un automóvil y un bus chocaron en el Km. 78 de la ruta al Atlántico. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de este viernes, 22 de mayo, cobró la vida de una persona y dejó a otras tres heridas. El hecho se registró en el kilómetro 78 de la ruta al Atlántico, donde las autoridades llevan a cabo las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, se les notificó sobre una fuerte colisión que había ocurrido en el sector, en la cual se vieron involucrados un vehículo liviano y un bus tipo pulman. Por causas no establecidas, los conductores perdieron el control de los volantes y esto generó que colisionaran.

"Elementos de la estación de El Rancho, El Progreso, acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los afectados. Debido a la gravedad de las lesiones, los socorristas trasladaron a tres personas en estado delicado hacia la emergencia del Hospital Nacional de Guastatoya", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Agregó que en el lugar del percance también fue localizada una persona fallecida, por lo que los cuerpos de socorro procedieron a notificar a las autoridades para las diligencias de ley.

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