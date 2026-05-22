 Trump no asistirá a la boda de su hijo en Bahamas
Internacionales

Trump no asistirá a la boda de su hijo en Bahamas por "amor a EE. UU."

Trump dijo que considera "importante permanecer en Washington, D.C., en la Casa Blanca, durante este importante periodo de tiempo".

Compartir:
Donald Trump ante los medios en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump ante los medios en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que, a pesar de su deseo de acudir a la boda de su hijo mayor, Donald Trump Jr., este fin de semana en Bahamas, su compromiso y "amor por EE. UU." no le permiten dejar sus obligaciones en medio de la guerra con Irán y las amenazas contra Cuba.

"Aunque deseaba enormemente estar con mi hijo, Don Jr., y con el miembro más reciente de la familia Trump, su futura esposa, Bettina, las circunstancias relativas al Gobierno, así como mi amor a los Estados Unidos de América, no me permiten hacerlo", anunció Trump en la plataforma Truth Social.

El mandatario republicano insistió en que considera "importante permanecer en Washington, D.C., en la Casa Blanca, durante este importante periodo de tiempo" y culminó con un "¡Felicidades a Don y a Bettina!".

Foto embed
Donald Trump en uno de los jardines de la Casa Blanca - EFE

La confirmación de la ausencia del presidente estadounidense en las nupcias de su primogénito llega un día después de que dijera en el Despacho Oval que intentaría asistir a lo que calificó como "un evento privado, muy pequeño", pero que no era "un buen momento, debido a Irán y otros asuntos". "Es una situación en la que no tengo nada que ganar: si asisto, me destrozan, si no asisto, me destrozan las 'noticias falsas'", respondió a preguntas de la prensa sobre si estaría presente en la celebración.

El primogénito de Donald Trump y la modelo Bettina Anderson se comprometieron en diciembre de 2025 en el retiro presidencial de Camp David. El propio Trump anunció la buena nueva en un evento navideño en la Casa Blanca.

Según la cadena CNN, la boda tendrá lugar este fin de semana en una pequeña isla de Bahamas, con una lista de invitados muy exclusiva, compuesta por unos 50 familiares y amigos de la pareja.

Don Jr es hijo del magnate neoyorquino con su primera esposa, Ivana Trump, con quien también tuvo a Eric e Ivanka Trump.

Sus dos hijos mayores han quedado a cargo del negocio familiar tras el regreso del republicano a la Casa Blanca.  

*Con información de EFE

En Portada

Thelma Aldana, exfiscal de Guatemala exiliada en EE. UU.: Vemos una luz para volver a casat
Nacionales

Thelma Aldana, exfiscal de Guatemala exiliada en EE. UU.: "Vemos una luz para volver a casa"

09:26 AM, Mayo 22
Revocan medidas sustitutivas a exdirector de Informática del TSEt
Nacionales

Revocan medidas sustitutivas a exdirector de Informática del TSE

01:38 PM, Mayo 22
Declaran alerta amarilla preventiva por escasez de lluvias y altas temperaturast
Nacionales

Declaran alerta amarilla preventiva por escasez de lluvias y altas temperaturas

12:11 PM, Mayo 22
San Pedro va por la remontada ante Suchitepéquezt
Deportes

San Pedro va por la remontada ante Suchitepéquez

04:48 PM, Mayo 22
Xelajú busca la heroica ante Municipal en la gran final del Clausura 2026t
Deportes

Xelajú busca la heroica ante Municipal en la gran final del Clausura 2026

02:38 PM, Mayo 22

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoFiscal GeneralReal MadridLiga NacionalEstados UnidosDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar