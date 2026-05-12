 Guatemala: Canciller admite presiones de EE. UU. sobre Cuba
Nacionales

Canciller de Guatemala admite presiones de EE. UU. en torno a las brigadas médicas cubanas

Los profesionales de la salud cubanos llegaron a Guatemala en 1998 tras el paso del huracán Mitch

Compartir:
El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, interviene en una tribuna organizada por la Casa de América en Madrid y la agencia EFE, este martes 12 de mayo de 2026., EFE
El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, interviene en una tribuna organizada por la Casa de América en Madrid y la agencia EFE, este martes 12 de mayo de 2026. / FOTO: EFE

El canciller guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, admitió este martes que Guatemala ha recibido presiones de EE.UU. en torno a la presencia en el país de las brigadas médicas cubanas, de quienes se ha decidido prescindir de sus servicios.

A la pregunta de si Guatemala había recibido la petición por parte de Estados Unidos de que este programa finalizara un año antes de lo previsto, el ministro respondió que "presiones siempre ha habido alrededor de las brigadas médicas cubanas", pero no citó de forma explícita si la salida ha estado impulsada por Washington.

La brigada llegó a Guatemala en 1998 tras el paso del huracán Mitch, que asoló el territorio guatemalteco y provocó casi 300 muertos. El Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León ha decidido prescindir de sus servicios y poner fin unilateralmente un acuerdo que se mantuvo vigente con la isla durante décadas.

"Es un convenio que tiene 27 años y que incluso se pactó bajo una fórmula que era la de hace 27 años. No hay una contratación de gobierno, hay una contratación individual de los médicos cubanos, el Ministerio de Salud le paga a cada uno de ellos", dijo Martínez en una Tribuna EFE-Casa de América celebrada en Madrid.

El convenio, añadió, termina su vigencia en agosto del año que viene.

"Es ahí hasta donde tenemos digamos el compromiso de llevar este proceso. No me gusta la palabra expulsión. El escenario, digamos, regresando a su punto de exigencia de los Estados Unidos, ha estado en la agenda ya sabemos de quién o de quiénes", sostuvo.

Los médicos cubanos en Guatemala dejarán de atender pacientes tras 28 años de cooperación

La salida de los especialistas genera incertidumbre en centros médicos públicos.

Coordinan salida escalonada de los profesionales cubanos

El canciller añadió que el Gobierno guatemalteco está trabajando de manera cercana con la embajada de Cuba para que la salida de esas brigadas "no violente, digamos, la atención primaria de la salud de los guatemaltecos".

El adiós del equipo cubano fue divulgado en febrero por el Ejecutivo con un plan de relevo programado a partir de abril para sustituir a los 412 integrantes de la brigada médica de la isla por profesionales nacionales, tras estas casi tres décadas de cooperación ininterrumpida.

La estrategia, diseñada por el Ministerio de Salud guatemalteco, contempla que la salida de los cooperantes -333 médicos y el resto personal técnico y administrativo- se realice de forma escalonada entre abril y diciembre de este año.

En Portada

CC declara sin lugar amparos contra postuladora del MPt
Nacionales

CC declara sin lugar amparos contra postuladora del MP

12:59 PM, Mayo 12
Estudiantes de Usac anuncian caminata en apoyo a la transición en el MPt
Nacionales

Estudiantes de Usac anuncian caminata en apoyo a la transición en el MP

11:33 AM, Mayo 12
Dos heridos tras accidente de unidad de bomberos que atendía llamado de emergenciat
Nacionales

Dos heridos tras accidente de unidad de bomberos que atendía llamado de emergencia

12:14 PM, Mayo 12
Al Hilal pospone el alirón del Al Nassr en el tiempo añadidot
Deportes

Al Hilal pospone el alirón del Al Nassr en el tiempo añadido

02:09 PM, Mayo 12
El Barça analiza demandar a Florentino Pérez tras acusaciones de corrupciónt
Deportes

El Barça analiza demandar a Florentino Pérez tras acusaciones de corrupción

12:56 PM, Mayo 12

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalFiscal GeneralMundial 2026Ministerio PúblicoLiga NacionalReal MadridJusticiaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos