 Liga Nacional revela los mejores ingresos del Clausura 2026
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Liga Nacional revela los mejores ingresos del Clausura 2026

Xelajú, Comunicaciones y Municipal fueron los clubes que mejores ingresos registraron a lo largo del torneo.

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La afición de Xelajú MC fue la mejor del Torneo Clausura 2026 - Willber COlloy
La afición de Xelajú MC fue la mejor del Torneo Clausura 2026 / FOTO: Willber Colloy

La Liga Nacional de Guatemala -Liga Bantrab- dio a conocer este miércoles el listado de los mejores ingresos registrados durante el Torneo Clausura 2026, reflejando una vez más el peso histórico y la convocatoria de los clubes más tradicionales del país. Tal como se anticipaba, Xelajú MC, Comunicaciones FC y CSD Municipal encabezaron la clasificación, consolidando su dominio tanto dentro como fuera de la cancha.

El liderato en asistencia lo obtuvo Xelajú MC, que registró un total de 33,530 aficionados a lo largo de sus 11 partidos como local en la fase regular. La afición altense volvió a demostrar su fidelidad, convirtiendo el estadio en un fortín y en uno de los escenarios más concurridos del campeonato. Muy de cerca aparece Comunicaciones, que, pese a tener como objetivo principal evitar el descenso durante el torneo, logró reunir a 28,348 seguidores en sus encuentros en casa, una cifra destacable considerando el contexto deportivo.

Los mejores ingresos del Clausura 2026

Por su parte, Municipal cerró el podio con 27,960 aficionados en sus 11 presentaciones como local. Los rojos, uno de los equipos más populares del país, mantuvieron una asistencia sólida a lo largo del campeonato. Es importante destacar que estos registros no contemplan a los abonados, por lo que el impacto real en las gradas podría ser aún mayor para los tres clubes, reforzando su estatus como los principales generadores de taquilla en el fútbol guatemalteco.

En contraste, la otra cara de la moneda la protagonizaron Deportivo Mictlán y Deportivo Achuapa, equipos que terminaron descendiendo de categoría y que también registraron los ingresos más bajos del torneo. Mictlán acumuló apenas 5,133 aficionados, mientras que Achuapa cerró con 3,038, evidenciando una relación directa entre el rendimiento deportivo y el respaldo de la afición. Estos números dejan claro que, en el Clausura 2026, la pasión en las gradas estuvo fuertemente ligada a la historia, la tradición y el momento futbolístico de cada institución.

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Afición de equipo altense. - Xelajú MC

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