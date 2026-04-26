 Resultado Xelajú MC vs. Cobán - Jornada 22 Clausura 2026
Deportes

Xelajú MC asegura el primer lugar del Clausura 2026

Xelajú MC aseguró el liderato del Clausura 2026 con un gol agónico y ahora enfrentará a Marquense en cuartos de final.

Compartir:
Celebración de Xelajú MC ante Cobán - Willber Colloy
Celebración de Xelajú MC ante Cobán / FOTO: Willber Colloy

Xelajú MC cerró la fase de clasificación del Torneo Clausura 2026 como líder absoluto, tras una victoria agónica frente a Cobán Imperial que desató la euforia en el occidente del país. El conjunto altense mostró carácter hasta el último suspiro del encuentro, asegurando el primer lugar gracias a un gol decisivo en tiempo de reposición que confirma su gran momento futbolístico.

El partido fue intenso de principio a fin. Ricardo Márquez adelantó a los superchivos, pero la reacción de Cobán no tardó en llegar con el empate de Janderson Pereira, quien puso dramatismo al cierre del compromiso. Cuando parecía que el empate sería definitivo, apareció Steven Cárdenas al minuto 90+3 para firmar el gol de la victoria, un tanto que no solo significó tres puntos, sino también el liderato del torneo.

Lo que viene para Xelajú MC

Con este resultado, Xelajú MC afrontará los cuartos de final con la ventaja de cerrar la serie en casa. Su rival será Marquense, en una edición más del Clásico del Occidente que promete emociones fuertes. El partido de ida se disputará en el estadio Marquesa de la Ensenada, mientras que la vuelta tendrá lugar en el emblemático Estadio Mario Camposeco, donde los chivos buscarán hacer valer su localía.

La fase final del Clausura 2026 quedó definida con enfrentamientos de alto nivel: Mixco se medirá ante Cobán Imperial; Comunicaciones enfrentará a Antigua; Xelajú chocará con Marquense; y Municipal hará lo propio ante Guastatoya. Los encuentros de ida se jugarán entre el 29 y 30 de abril, mientras que los de vuelta se disputarán el 2 y 3 de mayo, con horarios aún por confirmarse. Todo está listo para una fase final vibrante en la Liga Nacional.

Standings provided by Sofascore

En Portada

Así quedan los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga Nacional t
Deportes

Así quedan los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga Nacional

04:58 PM, Abr 26
Mictlán pierde la categoría en una dramática jornadat
Deportes

Mictlán pierde la categoría en una dramática jornada

04:55 PM, Abr 26
Así fue el operativo para capturar a hombres que vendían vehículo robado en Marketplacet
Nacionales

Así fue el operativo para capturar a hombres que vendían vehículo robado en Marketplace

04:12 PM, Abr 26
El sospechoso de ataque en Washington dejó un manifiesto contra la Administración Trumpt
Internacionales

El sospechoso de ataque en Washington dejó un manifiesto contra la Administración Trump

01:58 PM, Abr 26
¿Qué pasó con Juan en el reto de MrBeast? Foto genera alarma en redes por posible expulsiónt
Viral

¿Qué pasó con Juan en el reto de MrBeast? Foto genera alarma en redes por posible expulsión

08:50 AM, Abr 26

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFiscal GeneralFutbol GuatemaltecoReal Madridredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos