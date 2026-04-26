Resultado Xelajú MC vs. Cobán - Jornada 22 Clausura 2026

Xelajú MC cerró la fase de clasificación del Torneo Clausura 2026 como líder absoluto, tras una victoria agónica frente a Cobán Imperial que desató la euforia en el occidente del país. El conjunto altense mostró carácter hasta el último suspiro del encuentro, asegurando el primer lugar gracias a un gol decisivo en tiempo de reposición que confirma su gran momento futbolístico.
El partido fue intenso de principio a fin. Ricardo Márquez adelantó a los superchivos, pero la reacción de Cobán no tardó en llegar con el empate de Janderson Pereira, quien puso dramatismo al cierre del compromiso. Cuando parecía que el empate sería definitivo, apareció Steven Cárdenas al minuto 90+3 para firmar el gol de la victoria, un tanto que no solo significó tres puntos, sino también el liderato del torneo.
Lo que viene para Xelajú MC
Con este resultado, Xelajú MC afrontará los cuartos de final con la ventaja de cerrar la serie en casa. Su rival será Marquense, en una edición más del Clásico del Occidente que promete emociones fuertes. El partido de ida se disputará en el estadio Marquesa de la Ensenada, mientras que la vuelta tendrá lugar en el emblemático Estadio Mario Camposeco, donde los chivos buscarán hacer valer su localía.
La fase final del Clausura 2026 quedó definida con enfrentamientos de alto nivel: Mixco se medirá ante Cobán Imperial; Comunicaciones enfrentará a Antigua; Xelajú chocará con Marquense; y Municipal hará lo propio ante Guastatoya. Los encuentros de ida se jugarán entre el 29 y 30 de abril, mientras que los de vuelta se disputarán el 2 y 3 de mayo, con horarios aún por confirmarse. Todo está listo para una fase final vibrante en la Liga Nacional.