Localizan arsenal en zona 18 capitalina

Las fuerzas de seguridad reportaron este viernes, 12 de junio, la localización de un arsenal posiblemente vinculado a la pandilla del Barrio 18. El operativo se llevó a cabo en un sector de la colonia El Limón, en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con el reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC), el área donde se dio el hallazgo corresponde al espacio donde operaba una de las bandas criminales de Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias "El Lobo", quien es uno de los máximos líderes de la referida pandilla.
Hasta el momento se ha incautado cuatro fusiles, un fusil para francotirador, dos pistolas, un revólver, tolvas y gran cantidad de municiones para fusil.
En el lugar se encuentran investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la PNC y fiscales del Ministerio Público para continuar con la verificación y determinar la cantidad de armamento que fue decomisado.
Las autoridades calificaron el resultado de este allanamiento como un "golpe al Barrio 18", pues consideraron que, al descubrirles este arsenal, de cierta forma se disminuye su capacidad operativa en contra de la vida y la seguridad de los guatemaltecos.
Aldo Ochoa, alias 'Lobo', la cara más visible de las pandillas
Aldo Dupie Ochoa Mejía, conocido como 'Lobo' y que cumple una condena de 80 años de prisión por varios asesinatos, se ha convertido en la cara más visible de las pandillas criminales en Guatemala como líder de 'Barrio 18', acusada de estar detrás de la ola de violencia del fin de semana contra las fuerzas de seguridad que llevó a decretar el estado de sitio.
Ochoa Mejía ha sido uno de los principales protagonistas también en el último año de la pugna entre las pandillas y el Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León.
Su figura tomó más relevancia después de que el ministro de Gobernación, Marco Villeda, advirtiera que no le serían concedidos algunos privilegios con los que Ochoa Mejía y sus lugartenientes contaban en Administraciones anteriores.
Entre estos beneficios solicitados por Ochoa Mejía, quien roza los 40 años de edad, se encontraban aire acondicionado, una cama más grande y el acceso de comida con servicio a domicilio.
Las quejas del reo vienen de agosto de 2025, cuando fue trasladado a la cárcel de alta seguridad 'Renovación I' en el sur del país, después de que su pandilla ejecutara una matanza en un funeral donde velaban a miembros de la estructura criminal rival denominada 'Mara Salvatrucha'.
Desde entonces, ha crecido la tensión con el Gobierno, con más motines y el sanguinario ataque de enero de 2026, donde presuntos miembros del 'Barrio 18' asesinaron a 11 policías en distintos puntos del departamento de Guatemala.