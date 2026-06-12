 Conred reporta inundaciones y otras emergencias por lluvias

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Nacionales

Lluvias generan inundaciones, caídas de árboles y otras emergencias

Petén, Alta Verapaz y San Marcos son algunos de los departamentos donde ocurrieron incidentes.

Compartir:
., Conred
. / FOTO: Conred
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, así como el fenómeno conocido como "marea de fondo", han generado una serie de incidentes en diferentes puntos del país. Entre los departamentos afectados se encuentran Petén, Alta Verapaz, Chiquimula, Santa Rosa, Guatemala y San Marcos.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dio a conocer que el desbordamiento del río Boca Nueva causó la inundación en viviendas ubicadas en el caserío Río Frío, Panzós, Alta Verapaz.

"A través de la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (Comred) y con miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo (Codede) se realizaó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN)", detalló la institución.

Las lluvias registradas en aldea Poza de la Pila, Ipala, Chiquimula, también generaron inundación en viviendas ubicadas en el lugar. Las autoridades le dan seguimiento a la emergencia.

Mientras tanto, debido al incremento en el oleaje y marea de fondo se registraron daños en viviendas y negocios ubicados en la playa pública y casco urbano de Ocos, en el departamento de San Marcos. Se evalúan los daños en la zona.

También se realizó una verificación en viviendas afectadas por la inundación registrada en el sector Las Brisas, caserío Almendrales, La Blanca, San Marcos.

Por aparte, la Conred indicó que en coordinación con personal municipal se realizó la evaluación en una vivienda afectada por la caída de una roca registrada en la aldea San Miguel Chicharro, La Libertad, Huehuetenango.

Caída de árboles

La Conred reportó la caída de un árbol en el kilómetro 22 de la carretera a El Salvador, en jurisdicción del municipio de Fraijanes, Guatemala. Personal de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de esa localidad realizó los trabajos de limpieza en el área para poder liberar el paso.

Una situación similar se dio en el barrio El Centro, La Libertad, departamento de Petén, donde se desplomó un árbol. En este punto, el personal de los Bomberos Voluntarios y la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) se encargaron de las labores para retirar el obstáculo y evitar mayores riesgos para la población.

Ayuda humanitaria

Las autoridades de protección civil han implementado una serie de acciones de respuesta ante el impacto de las lluvias registradas por la tormenta tropical Cristina, que ahora se mantiene como un sistema de baja presión en la región.

En ese contexto, los Equipos de Respuesta Inmediata (ERI) en coordinación con personal municipal y de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) realizaron la entrega de ayuda humanitaria a las personas afectadas en el barrio El Chilar y la colonia Las Monjas, en Cuilapa, Santa Rosa.

En Portada

Hallan armas en sector donde operaba banda de alias El Lobot
Nacionales

Hallan armas en sector donde operaba banda de alias "El Lobo"

07:50 AM, Jun 12
Lluvias generan inundaciones, caídas de árboles y otras emergenciast
Nacionales

Lluvias generan inundaciones, caídas de árboles y otras emergencias

07:05 AM, Jun 12
Accidente en zona 16: Vehículo impacta contra postet
Nacionales

Accidente en zona 16: Vehículo impacta contra poste

06:31 AM, Jun 12
El Barcelona inicia acciones legales contra Florentino Pérezt
Deportes

El Barcelona inicia acciones legales contra Florentino Pérez

09:53 AM, Jun 12
Mundial 2026: aficionada mexicana deleita con increíble body paint en el Estadio Aztecat
Universo Futbol

Mundial 2026: aficionada mexicana deleita con increíble body paint en el Estadio Azteca

05:32 PM, Jun 11

Temas

Mundial 2026DestacadasGuatemalaFútbolCopa del Mundoredes socialesEstados Unidos#liganacional#ViralesMundial2026FIFAReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar