Conred reporta inundaciones y otras emergencias por lluvias

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, así como el fenómeno conocido como "marea de fondo", han generado una serie de incidentes en diferentes puntos del país. Entre los departamentos afectados se encuentran Petén, Alta Verapaz, Chiquimula, Santa Rosa, Guatemala y San Marcos.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dio a conocer que el desbordamiento del río Boca Nueva causó la inundación en viviendas ubicadas en el caserío Río Frío, Panzós, Alta Verapaz.
"A través de la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (Comred) y con miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo (Codede) se realizaó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN)", detalló la institución.
Las lluvias registradas en aldea Poza de la Pila, Ipala, Chiquimula, también generaron inundación en viviendas ubicadas en el lugar. Las autoridades le dan seguimiento a la emergencia.
Mientras tanto, debido al incremento en el oleaje y marea de fondo se registraron daños en viviendas y negocios ubicados en la playa pública y casco urbano de Ocos, en el departamento de San Marcos. Se evalúan los daños en la zona.
También se realizó una verificación en viviendas afectadas por la inundación registrada en el sector Las Brisas, caserío Almendrales, La Blanca, San Marcos.
Por aparte, la Conred indicó que en coordinación con personal municipal se realizó la evaluación en una vivienda afectada por la caída de una roca registrada en la aldea San Miguel Chicharro, La Libertad, Huehuetenango.
Caída de árboles
La Conred reportó la caída de un árbol en el kilómetro 22 de la carretera a El Salvador, en jurisdicción del municipio de Fraijanes, Guatemala. Personal de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de esa localidad realizó los trabajos de limpieza en el área para poder liberar el paso.
Una situación similar se dio en el barrio El Centro, La Libertad, departamento de Petén, donde se desplomó un árbol. En este punto, el personal de los Bomberos Voluntarios y la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) se encargaron de las labores para retirar el obstáculo y evitar mayores riesgos para la población.
Ayuda humanitaria
Las autoridades de protección civil han implementado una serie de acciones de respuesta ante el impacto de las lluvias registradas por la tormenta tropical Cristina, que ahora se mantiene como un sistema de baja presión en la región.
En ese contexto, los Equipos de Respuesta Inmediata (ERI) en coordinación con personal municipal y de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) realizaron la entrega de ayuda humanitaria a las personas afectadas en el barrio El Chilar y la colonia Las Monjas, en Cuilapa, Santa Rosa.