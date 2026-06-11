José Mourinho, nuevo técnico del Real Madrid

Como parte de una decisión estratégica para fortalecer su proyecto deportivo, el Real Madrid anunció este jueves 11 de junio el regreso de José Mourinho como entrenador del primer equipo. La Junta Directiva del club, presidida por Florentino Pérez, acordó la contratación del técnico portugués por las próximas tres temporadas, en un vínculo que se extenderá hasta el 30 de junio de 2029. Mourinho iniciará oficialmente su segunda etapa al frente del conjunto merengue el próximo 13 de julio, fecha en la que comenzará la pretemporada.
Para concretar su incorporación, el Real Madrid desembolsó 15 millones de euros al Benfica, club con el que el estratega mantenía contrato vigente. De esta manera, el portugués vuelve al banquillo blanco más de una década después de su primera experiencia en la institución, donde dejó una huella importante tanto por sus resultados como por su fuerte personalidad competitiva.
El regreso de José Mourinho
Durante su primera etapa en el club, entre 2010 y 2013, Mourinho dirigió 178 partidos oficiales, registrando 128 victorias, 28 empates y 22 derrotas. Bajo su mando, el Real Madrid conquistó una Liga de España, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Además, su equipo estableció varios registros ofensivos, entre ellos la histórica campaña liguera 2011-12, en la que sumó 100 puntos y anotó 121 goles para coronarse campeón.
El regreso del entrenador portugués genera grandes expectativas entre la afición madridista, que espera que su experiencia y capacidad para gestionar plantillas de alto nivel permitan al club mantenerse como protagonista en todas las competiciones. Mourinho afrontará el desafío de construir un equipo competitivo que continúe ampliando el exitoso legado del Real Madrid en el fútbol nacional e internacional.