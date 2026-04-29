 Convocan a marcha por el Día del Trabajo en la capital
Nacionales

Sindicatos preparan movilización por el Día del Trabajo en la capital

La Confederación de Unidad Sindical de Guatemala convocó a una marcha el viernes 1 de mayo para defender derechos y conquistas laborales.

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La marcha por el Día del Trabajo recorrió distintos puntos de la capital., Alex Meoño/Emisoras Unidas
La marcha por el Día del Trabajo recorrió distintos puntos de la capital. / FOTO: Alex Meoño/Emisoras Unidas

La Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) hizo un llamado a sindicatos afiliados y a la población trabajadora en general a participar en una marcha el próximo 1 de mayo, en conmemoración del Día Internacional del Trabajo.

Por medio de un comunicado difundido este miércoles, la organización invitó a la clase trabajadora a unirse en una movilización que busca visibilizar las condiciones laborales actuales y defender los derechos adquiridos. La convocatoria enfatiza que la actividad no debe limitarse a una tradición, sino convertirse en un espacio para expresar demandas y preocupaciones del sector laboral.

Entre los principales reclamos que plantea la CUSG destacan el rechazo a abusos, hostigamientos y amenazas que enfrentan trabajadores tanto del sector público como privado. Asimismo, se plantean exigencias relacionadas con la obtención de empleos dignos, salarios justos y un mayor control en los precios de los productos de la canasta básica.

Detalles del recorrido

La marcha está programada para iniciar a las 8:30 de la mañana, partiendo del Monumento al Trabajo, conocido como "Muñecón", ubicado en la zona 5 de la capital, con destino hacia la Plaza de la Constitución, en la zona 1.

Los organizadores hicieron un llamado a quienes se sumen a esta movilización a llevar pancartas y mantas con sus demandas.

Asimismo, la confederación reiteró que la unidad y la acción colectiva son fundamentales para enfrentar los desafíos que afectan a la clase trabajadora en el país.

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Una marcha por el Día del Trabajo recorre la Ciudad de Guatemala.

Acerca de la conmemoración

El Día Internacional del Trabajo, conmemorado cada 1 de mayo, tiene su origen en las luchas obreras de finales del siglo XIX, especialmente en los acontecimientos de Revuelta de Haymarket en Chicago, donde trabajadores exigieron la jornada laboral de ocho horas.

Esta fecha se ha convertido en un símbolo de la defensa de los derechos laborales, la dignidad en el trabajo y la justicia social, así como en un espacio para que sindicatos y organizaciones sociales visibilicen demandas y reflexionen sobre los desafíos que aún enfrenta la clase trabajadora en todo el mundo.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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