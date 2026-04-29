Fuerte accidente en inicio de Vuelta Bantrab 2026

La fiesta del ciclismo de la quinta edición de la Vuelta Bantrab 2026 comenzó con un lamentable accidente cuando un grupo de ciclistas fue embestido por la imprudencia de un motorista externo del evento.
La primera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 comenzó este miércoles 29 de abril a las 09:00 horas desde Amatitlán entre la fiesta que solamente da este hermoso deporte del pedal.
La caravana multicolor partió sin novedad y bajo los controles estrictos de seguridad por parte de la organización, y cuando los ciclistas tomaron los primeros kilómetros de la autopista Palín, Escuintla, un motorista externo del evento no respetó las indicaciones de los comisarios y embistió al pelotón produciendo una fuerte caída.
Hasta el momento se desconoce con exactitud la cantidad de ciclistas afectados, lo cierto es que los competidores, el guatemalteco Carlos Acajabón del ADD Quiché-Frank Sport y el estadounidense Ben Kolbie del Momentum Racing-GCS-Quici fueron de los más afectados.
El técnico del Hino-One-Suzuki, Alfredo Ajpacajá, declaró a través de Emisoras Unidas que, sus ciclistas, Dorian Monterroso y Mardoqueo Vásquez también salieron afectados en este incidente.
Al momento del fuerte accidente, la organización detuvo la competición minutos más adelante y siendo las 10:00 horas, el evento se encuentra detenido momentáneamente a la espera de una decisión por parte de los comisarios de la Vuelta Bantrab 2026.
Es importante recordar que Bantrab cuenta con un seguro médico para los participantes de la Vuelta Bantrab 2026.
#VueltaBantrabEU | Un motociclista irresponsable atropelló a varios ciclistas en los primeros kilómetros de la primera etapa de la Vuelta Bantrab 2026; la carrera está detenida.— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) April 29, 2026
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Vuelta Bantrab 2026
Tras casi 45 minutos de pausada la primera etapa de la Vuelta Bantrab 2026, el evento continuó, por lo que el evento traerá retraso en cada uno de los puntos de referencia de esta exigente prueba, la cual arrancó este miércoles 29 de abril y terminará el domingo 3 de mayo.