 Previa - Primera etapa Vuelta Bantrab 2026
Deportes

Todo listo para el inicio de la Vuelta Bantrab 2026

La Vuelta Bantrab 2026 inicia este miércoles 29 de abril y se extenderá hasta el 3 de mayo, con cinco etapas que recorrerán el país y reunirán a ciclistas nacionales e internacionales.

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Imagen de archivo de la Vuelta Bantrab 2025 - Archivo
Imagen de archivo de la Vuelta Bantrab 2025 / FOTO: Archivo

La emoción del ciclismo vuelve a las carreteras guatemaltecas con el inicio de la Vuelta Bantrab 2026, cuya quinta edición arrancará este miércoles 29 de abril. Este prestigioso evento, avalado con categoría 2.2 UCI, se consolida como una de las competencias más importantes del calendario deportivo nacional. En esta ocasión, la carrera también forma parte de la conmemoración de los 60 años de Bantrab, una institución comprometida con el bienestar y desarrollo de los trabajadores guatemaltecos.

La competencia contará con un total de cinco etapas y un recorrido acumulado de 665.6 kilómetros, atravesando siete departamentos del país. Un total de 16 equipos —nueve nacionales y siete internacionales— darán vida a la carrera con 96 ciclistas que buscarán destacar en cada jornada. Entre los incentivos, se otorgará un premio económico de Q10,000 en cada etapa al mejor guatemalteco, además de un reconocimiento especial al mejor nacional en la clasificación general. Asimismo, se disputarán siete maillots que premiarán distintas categorías, como el ganador de etapa, premio de montaña, metas volantes, regularidad, mejor guatemalteco, Sub-23 y clasificación general individual.

Detalles de la Vuelta Bantrab 2026

Otro aspecto destacado de esta edición es el enfoque social y cultural del evento. Cada etapa tendrá una dedicatoria especial, reconociendo a ciudadanos guatemaltecos, mientras que también se impulsará un concurso de fotografía en tres categorías: mejor paisaje, reflejo de ciclistas e impacto social. Además, se brindará seguro contra accidentes para periodistas acreditados y, como parte de la responsabilidad social del evento, se llevará a cabo el remozamiento de escuelas en cada punto de salida y meta.

Las etapas de la Vuelta Bantrab 2026 han sido diseñadas para ofrecer espectáculo y exigencia en distintos terrenos:

  • Etapa 1 (miércoles 29 de abril, 161.8 km): Amatitlán - Palín - Escuintla - Siquinalá - Libramiento Santa Lucía Cotzumalguapa - Cocales - San Antonio - San Bernardino - Cuyotenango - El Zarco - Retalhuleu
  • Etapa 2 (jueves 30 de abril, 119.3 km): San Felipe - Retalhuleu - Coatepeque - Pajapita - Cruce de la Virgen - Catarina - El Rodeo - San Rafael Pie de la Cuesta
  • Etapa 3 (viernes 1 de mayo, 132 km): Circuito de 11 vueltas en la Autopista Los Altos, Quetzaltenango (Shell - MetroPlaza - Gran Carmel - Shell)
  • Etapa 4 (sábado 2 de mayo, 152.5 km): El Migrante Salcajá - Paxtocá - El Migrante - La Hino - El Migrante (2 vueltas) - Alaska - Los Encuentros - Tecpán Guatemala - Patzicía
  • Etapa 5 (domingo 3 de mayo, 100 km): Circuito Bantrab Reforma - Plaza Costa Rica - Monumento Miguel García Granados - Bantrab Reforma (20 vueltas)

Con una mezcla de talento local e internacional, exigentes recorridos y un fuerte compromiso social, la Vuelta Bantrab 2026 promete ser una verdadera fiesta del ciclismo. Guatemala se prepara para vivir cinco días llenos de adrenalina, competencia y orgullo nacional sobre dos ruedas.

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Imagen de archivo de la Vuelta Bantrab 2025 - Archivo

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