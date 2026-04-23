 Presentan de forma oficial la Vuelta Bantrab 2026
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Presentan de forma oficial la Vuelta Bantrab 2026

Conoce las novedades de esta quinta Vuelta Bantrab, que contará con casi 100 ciclistas de 16 equipos diferentes.

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Presentación oficial de la Vuelta Bantrab 2026
Presentación oficial de la Vuelta Bantrab 2026 / FOTO: Rodrigo Rivera

Este jueves 23 de abril se realizó en zona 13 de la ciudad capital, la presentación oficial de la quinta edición de la Vuelta Bantrab, la cual cuenta con categoría de 2.2 UCI, y se realizará del miércoles 29 de abril al domingo 3 de mayo de 2026, y esto forma parte de la conmemoración de los 60 años de Bantrab, dedicados al bienestar y al desarrollo de los trabajadores guatemaltecos.

En la conferencia de prensa participaron altas autoridades del Banco de los Trabajadores y de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala: Fernando García, director de Visión Comercial de Bantrab; Jesús Pineda, gerente de Clusters Estratégicos de Bantrab; Daniel Aguilar, gerente general de la aseguradora de Bantrab; Oscar Vásquez, presidente de la Federación de ciclismo; y, Omar Ochoa, director técnico de la Federación guatemalteca de ciclismo. 

¡Este es el recorrido de la Vuelta Bantrab 2026!

La quinta edición de la Vuelta Bantrab se realizará del miércoles 29 de abril al domingo 3 de mayo del presente año.

Dedicatoria de las etapas

Se dio a conocer que el evento, que contará con cinco etapas, tendrá dedicatorias especiales en cada una de ellas. Además, se premiará con un aporte económico de Q10 mil en cada largada al mejor guatemalteco. Asimismo, habrá un premio económico especial para el mejor nacional de la clasificación general.

  • Etapa 1 dedicada a: Álvaro Ochoa, cliente de Bantrab   
  • Etapa 2 dedicada a: Adán Guevara, cliente de Bantrab  
  • Etapa 3 dedicada a: Hortencia Xicará, cliente de Bantrab
  • Etapa 4 dedicada a: Consuelo García, cliente de Bantrab
  • Etapa 5 dedicada a: Carlos de Triana, locutor guatemalteco

En otros detalles, también se informó que habrá un premio de fotografía con tres categorías: Mejor paisaje, reflejo de ciclistas e impacto social.

Se contará con un seguro de accidente para los periodistas participantes.

Y otra novedad de esta quinta etapa será que en cada punto de salida y de meta, se remozará escuelas.

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Presentación de la Vuelta Bantrab 2026 - Rodrigo Rivera

Presentan los suéteres de la competencia

Para esta quinta etapa de la Vuelta Bantrab 2026, la cual contará con un total de 665.6 kilómetros de recorrido, con la participación de 16 equipos entre nacionales e internacionales (96 ciclistas), se contará con un total de siete maillots para los participantes.  

  • Ganador de cada epata
  • Premio de montaña
  • Metas volantes
  • Clasificación de regularidad
  • Clasificación de mejor guatemalteco
  • Clasificación general Sub-23
  • Clasificación general individual
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Vuelta Bantrab 2026 - Rodrigo Rivera

Recorrido oficial

Las cinco etapas de la Vuelta Bantrab recorrerán un total de siete departamentos del país. A continuación, presentamos los equipos y recorrido de este evento de verano.

Equipos nacionales (9): Hino-One-Suzuki, ECA Ciclismo-Seguros Bantrab, Decorabaños-Bantrab, Castelli-Ópticas Deluxe-Red Hook, Asociación de Quiché, Copeba Muni de Toto Pedro Yax, Asociación de Chimaltenango Pollería Carmencita, Fronterizos Cooperativa Yuman Kutx y Quici El Trapiche

Equipos internacionales (7): Team Sistecrédito de Colombia, Orgullo Paisa de Colombia, Team Best PC de Ecuador, Pio Rico Cycling Team de Bolivia, Arenas Tlax-Mex de México, 4WD Rent a Car - Facatativa de Honduras y Momentum Racing de Estados Unidos

  • Etapa 1, miércoles 29 de abril (161.8 kilómetros): Amatitlán-Palín-Escuintla-Siquinalá-Libramiento Santa Lucía Cotzumalguapa-Cocales-San Antonio-San Bernardino-Cuyotenango-El Zarco-Retalhuleu
  • Etapa ​2, jueves 30 de abril (119.3 kilómetros): San Felipe-Retalhuleu-Coatepeque-Pajapita-Cruce de la Virgen-Catarina-El Rodeo-San Rafael Pie de la Cuesta
  • Etapa 3, viernes 1 de mayo (132 kilómetros): Circuito de 11 vueltas en la Autopista Los Altos Quetzaltenango, gasolinera Shell-MetroPlaza-Gran Carmel-Gasolinera Shell
  • Etapa 4, sábado 2 de mayo (152.5 kilómetros): El Migrante Salcajá, Paxtocá-El Migrante-La Hino-El Migrante (2 vueltas)-Alaska-Los Encuentros-Tecpán Guatemala-Patzicía
  • Etapa 5, domingo 3 de nayo (100 kilómetros): Circuito Bantrab Reforma-Plaza Costa Rica-Monumento Miguel García Granados-Bantrab Reforma (20 vueltas)

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