 Recorrido oficial de la quinta Vuelta Bantrab 2026
Deportes

¡Este es el recorrido de la Vuelta Bantrab 2026!

La quinta edición de la Vuelta Bantrab se realizará del miércoles 29 de abril al domingo 3 de mayo del presente año.

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La Vuelta Bantrab se está convirtiendo en un evento de tradición para la afición guatemalteca
La Vuelta Bantrab se está convirtiendo en un evento de tradición para la afición guatemalteca / FOTO: Alejandro Chet

El Banco de los Trabajadores (Bantrab) a través de sus aliados deportivos dio a conocer el recorrido de la edición de la Vuelta Bantrab 2026, la cual tendrá un total de 665.6 kilómetros. Esta quinta Vuelta Bantrab se desarrollará del miércoles 29 de abril al 3 de mayo, siendo el miércoles, la etapa más larga con un recorrido de 161.8 kilómetros.

"Estas son las rutas de cada etapa de la 5ta. Vuelta Bantrab. Un recorrido que atravesará distintos puntos del país, poniendo a prueba la resistencia y estrategia de cada ciclista.​ Cada etapa tiene su propio reto y acá te mostramos cómo se va a vivir", fue el mensaje de Bantrab previo a presentar el detalle de cada una de las etapas de la Vuelta Bantrab.

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Fechas para la quinta edición del a Vuelta Bantrab 2026 - Deportes Bantrab

Recorrido de la Vuelta Bantrab, quinta edición

  • Etapa 1, miércoles 29 de abril (161.8 kilómetros): Amatitlán-Palín-Escuintla-Siquinalá-Libramiento Santa Lucía Cotzumalguapa-Cocales-San Bernardino-Cuyotenango-El Zarco-Retalhuleu
  • Etapa ​2, jueves 30 de abril (119.3 kilómetros): San Felipe-Retalhuleu-Coatepeque-Pajapita-Cruce de la Virgen-Catarina-El Rodeo-San Rafael Pie de la Cuesta
  • Etapa 3, viernes 1 de mayo (132 kilómetros): Circuito de 11 vueltas en la Autopista Los Altos Quetzaltenango, gasolinera Shell-MetroPlaza-Gran Carmel-Gasolinera Shell
  • Etapa 4, sábado 2 de mayo (152.5 kilómetros): El Migrante Salcajá, Paxtoca-El Migrante-La Hino-El Migrante (2 vueltas)-Alaska-Los Encuentros-Tecpán Guatemala-Patzicía
  • Etapa 5, domingo 3 de nayo (100 kilómetros): Circuito Bantrab Reforma-Plaza Costa Rica-Monumento Miguel García-Bantrab Reforma (20 vueltas)

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles, todo aquello relacionado con los equipos nacionales e internacionales que integrarán la caravana multicolor de este evento ciclístico que conquista el verano guatemalteco.

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Bantrab anuncia las etapas de la quinta edición de la Vuelta Bantrab 2026 - Deportes Bantrab

Campeones de las Vueltas Bantrab 

Con dos triunfos colombianos, uno español y otro ecuatoriano, así ha sido el podio en las últimas cuatro ediciones de la Vuelta Bantrab, donde Guatemala solamente ha alcanzado un segundo lugar, y fue justamente en la edición pasada con Mardoqueo Vásquez. 

Este es el podio de las Vueltas Bantrab: 

  • Edición 2022: Heiner Parra de Colombia, campeón  
  • Edición 2023: Óscar Sevilla de España, campeón 
  • Edición 2024: Jonathan Caicedo de Ecuador, campeón 
  • Edición 2025: Wilson Peña de Colombia, campeón 
  • Edición 2026: Se realizará del 29 de abril al 3 de mayo.
¡Wilson Peña conquista la Vuelta Bantrab 2025!

El colombiano Wilson Peña, del Team Sistecrédito, se alzó como campeón de la cuarta edición de la Vuelta Bantrab; el guatemalteco Mardoqueo Vásquez terminó en la segunda posición en la clasificación general.

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