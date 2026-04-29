Origen y significado del reto viral 'tiroteo mañana'

El desafío viral conocido como "Tiroteo mañana" ha generado una ola de pánico en comunidades escolares, luego de que en el país vecino se han registrado decenas de incidentes, aunque en su mayoría resultan ser falsas alarmas, movilizan recursos de seguridad pública y siembran temor entre estudiantes, padres y personal educativo.
En Guatemala, la Policía Nacional Civil (PNC) expresó "tolerancia cero" ante amenazas a la seguridad escolar e indicó que quienes participen en difundir las "falsas alarmas" como parte del supuesto reto denominado "Tiroteo Mañana" serán tratados como delincuentes.
¿Cómo se originó y en qué consiste?
Este preocupante fenómeno, que tuvo su origen en Estados Unidos en 2021 y se replicó en Chile, Argentina a inicios de 2026 antes de llegar a México, el pasado 15 de abril, consiste en la difusión de mensajes alarmistas. Los métodos para propagar estas advertencias incluyen pintas en baños, pupitres o pizarrones de las escuelas, publicaciones en redes sociales y, en algunos casos, llamadas a los servicios de emergencia como el 911.
La intención principal detrás de estas acciones, según explicaron funcionarios de la Policía Cibernética del vecino país, es generar caos y miedo en la población estudiantil y sus familias, buscando obtener "likes" y tráfico en los perfiles de quienes replican el reto.
En entidades como Baja California, el secretario de Seguridad, general Laureano Carrillo, advirtió que "no es una broma: una moda se puede convertir en un delito", subrayando las graves consecuencias legales para quienes difunden estas amenazas, incluso si son falsas.
El riesgo de amenazas reales
Ante la magnitud del problema, diversas instituciones han implementado medidas preventivas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y las fiscalías estatales de México han señalado que la mayoría de los mensajes provienen de perfiles de reciente creación, cuyo único fin es provocar pánico.
Patricia Navarrete, directora de la Policía Cibernética en Michoacán, enfatizó la importancia de diferenciar estos retos virales, que solo buscan generar caos, de grupos radicales o comunidades digitales extremistas que podrían buscar replicar tiroteos o matanzas reales.
Aclaró que lo que está sucediendo es una tendencia viral de TikTok que busca generar pánico, y no tiene relación con hechos de violencia organizada, lo que ayuda a evitar la generación de pánico innecesario y a enfocar los esfuerzos de seguridad de manera adecuada.
En Guatemala, "La difusión de este tipo de mensajes no constituye una broma, sino una acción que puede derivar en consecuencias legales", señala el comunicado. Las autoridades enfatizaron que estas prácticas afectan la salud emocional de los estudiantes, alteran la tranquilidad de las familias y pueden ser utilizadas como distractores por estructuras del crimen organizado.
El rol fundamental de padres y educadores
Ante este panorama, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Educación Pública (SEP) han hecho un llamado urgente a padres de familia y tutores para que se involucren activamente en la vida digital de los menores. Navarrete señaló que el problema radica en el consumo de información que los jóvenes obtienen a través de las plataformas sociales. Se recomienda:
- Supervisar el contenido digital que consumen los menores en TikTok y otras plataformas.
- Fomentar el uso responsable de redes sociales y explicar las consecuencias legales de realizar amenazas falsas.
- Mantener la calma y verificar cualquier información con los canales oficiales de la escuela antes de difundir mensajes alarmistas que solo aumentan el pánico.
La SEP ha convocado a los secretarios de educación estatales para establecer un protocolo unificado que permita atender estas situaciones sin caer en la desinformación, pero garantizando siempre la integridad de los estudiantes.