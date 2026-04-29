 Resultados primera etapa Vuelta Bantrab 2026
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Kevin Castillo gana la primera etapa de la Vuelta Bantrab 2026

El ciclista colombiano, del Equipo Orgullo Paisa, se impuso en la línea de meta en Retalhuleu, coronando una gran actuación en la primera etapa de la Vuelta Bantrab 2026.

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Kevin Castillo, ganador de la primera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 - Federación de Ciclismo
Kevin Castillo, ganador de la primera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 / FOTO: Federación de Ciclismo

La primera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 se disputó este miércoles 29 de abril con salida en el Parque Central de Amatitlán, desde donde el pelotón tomó rumbo hacia la costa sur en un inicio dinámico. Tras dejar el área urbana, los corredores se incorporaron a la autopista en dirección a Escuintla, enfrentando un descenso prolongado que marcó el ritmo de competencia. El recorrido avanzó por tramos rápidos, pasando por puntos clave como el puente Guacalate y el sector de Escuintla. Con el paso de los kilómetros, la ruta se volvió más técnica al atravesar localidades como Siquinalá y Santa Lucía Cotzumalguapa, donde las carreteras estrechas y los constantes cambios de ritmo exigieron concentración y buena ubicación en el pelotón. El paso por Cocales también representó un punto importante dentro del desarrollo de la etapa.

En la segunda mitad, la carrera se adentró en Suchitepéquez, pasando por Chicacao y San Antonio, manteniendo la intensidad del recorrido. El momento decisivo llegó con el ascenso al Alto de Mazatenango, premio de montaña que generó diferencias entre los competidores. Tras superar este tramo, el recorrido se tornó más favorable hacia la meta. El pelotón avanzó por Cuyotenango antes de encarar el tramo final hacia Retalhuleu. Finalmente, la etapa concluyó en el Restaurante El Trapiche, donde el ganador fue el colombiano Kevin Castillo, del equipo Orgullo Paisa, tras imponerse en una jornada exigente y variada.

Incidencias de la primera etapa de la Vuelta Bantrab 2026

La quinta edición de la Vuelta Bantrab 2026 comenzó con el entusiasmo característico de la gran fiesta del ciclismo guatemalteco, pero también estuvo marcada por un lamentable incidente en sus primeros kilómetros. Un grupo de ciclistas fue embestido debido a la imprudencia de motoristas ajenos al evento, generando preocupación tanto en la organización como entre los aficionados. Este hecho opacó parcialmente el arranque de una competencia que había iniciado bajo un ambiente de celebración y altas expectativas.

La primera etapa se puso en marcha este miércoles 29 de abril a las 09:00 horas desde Amatitlán, con la tradicional caravana multicolor avanzando con normalidad y bajo estrictos controles de seguridad. Sin embargo, al tomar la autopista Palín-Escuintla, dos motocicletas externas al evento ignoraron las indicaciones de los comisarios e invadieron el recorrido. De acuerdo con las imágenes difundidas, los ciclistas descendían a gran velocidad cuando los motoristas, al intentar salir de la vía, quedaron en medio del pelotón, provocando una aparatosa caída múltiple. Tras lo ocurrido, se confirmó que uno de los conductores fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil.

A raíz de este incidente, la competencia sufrió retrasos y no concluyó en el horario previsto, además de que la primera meta volante en Florido El Aceituno no pudo disputarse. A pesar de las complicaciones, la carrera logró continuar con relativa normalidad, desarrollándose con dos metas volantes y un premio de montaña. Finalmente, la etapa pudo completarse sin mayores consecuencias, más allá del desafortunado suceso inicial, dejando en evidencia la importancia del respeto y la seguridad en este tipo de eventos deportivos.

Premios intermedios

Primera meta volante, Florido El Aceituno (43.4)

  • Cancelada

Segunda meta volante, Cocales (87)

  1. Kevin Castillo (COL) 
  2. Sebastián Castaño (COL)
  3. Jorge Castiblanco (COL)

Tercera meta volante, San Antonio Farmacia Galeno (121.4)

  1. Christopher Díaz (HON)
  2. Bayron Guamá (ECU)
  3. Manuel Rodas (GUA)

Primer premio de montaña, Alto de Mazatenango mojón 160 (134.6)

  1. Bayron Guamá (ECU)
Primera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 | Alejandro Chet

Primera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 / Alejandro Chet

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