Resultado Atlético Madrid vs. Arsenal por Champions League

Atlético de Madrid y Arsenal vuelven a cruzarse desde este miércoles en la Liga de Campeones, seis meses después del 4-0 del conjunto londinense al madrileño en el estadio Emirates y entre cinco diferencias entre aquel encuentro y la serie por llegar a la final.
Cuando el Atlético visitó al Arsenal el pasado 21 de octubre, Antoine Griezmann fue suplente. Apenas jugó 18 minutos, cuando el marcador ya era de 4-0 en contra. El atacante francés entonces había anotado apenas dos goles en sus primeros 11 partidos del curso, cinco como suplente y seis como titular, antes de la confrontación con el equipo londinense. Ahora es titular en el once tipo de Simeone, indudable en las alineaciones iniciales de nuevo de los grandes partidos y con 14 tantos en este ejercicio en los 37 encuentros que ha disputado posteriormente.
Sin minutos en los últimos dos partidos, cuidado por el cuerpo técnico ante el Athletic, el pasado sábado, para llegar al encuentro contra el Arsenal, Julián Alvarez fue el titular entonces en Londres y, salvo que no esté apto, probablemente lo será este miércoles en el Metropolitano. Pero de aquel 21 de octubre a ahora, ‘La Araña’ ha marcado ocho goles en los once partidos siguientes de la Liga de Campeones. Los repartió en siete encuentros. Solo se quedó sin marcar en cuatro. Su evolución en las próximas horas determinará si es titular.
EN VIVO: MINUTO A MINUTO
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
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21/10Arsenal 4 - 0 Atl. Madrid
UEFA Champions League | Finalizado
Últimos de Atl. Madrid
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25/04Atl. Madrid 3 - 2 Ath Bilbao
La Liga | Finalizado
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22/04Elche 3 - 2 Atl. Madrid
La Liga | Finalizado
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14/04Atl. Madrid 1 - 2 Barcelona
UEFA Champions League | Finalizado
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11/04Sevilla 2 - 1 Atl. Madrid
La Liga | Finalizado
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08/04Barcelona 0 - 2 Atl. Madrid
UEFA Champions League | Finalizado
Últimos de Arsenal
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25/04Arsenal 1 - 0 Newcastle
Premier League | Finalizado
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19/04Manchester City 2 - 1 Arsenal
Premier League | Finalizado
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15/04Arsenal 0 - 0 Sporting CP
UEFA Champions League | Finalizado
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11/04Arsenal 1 - 2 Bournemouth
Premier League | Finalizado
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07/04Sporting CP 0 - 1 Arsenal
UEFA Champions League | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Jan Oblak
- Marcos Llorente
- Marc Pubill
- Dávid Hancko
- Matteo Ruggeri
- Giuliano Simeone
- Koke
- Johnny Cardoso
- Ademola Lookman
- Antoine Griezmann
- Julián Alvarez
- David Raya
- Ben White
- William Saliba
- Gabriel Magalhães
- Piero Hincapié
- Martin Ødegaard
- Martín Zubimendi
- Declan Rice
- Noni Madueke
- Viktor Gyökeres
- Gabriel Martinelli