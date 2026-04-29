 Resultado Atlético Madrid vs. Arsenal por Champions League
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EN VIVO: Minuto a minuto del Atlético Madrid vs. Arsenal

Sigue todas las emociones de este duelo que eclipsa las actividades de la Champions League.

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Atlético Madrid vs. Arsenal, minuto a minuto
Atlético Madrid vs. Arsenal, minuto a minuto / FOTO: EFE

Atlético de Madrid y Arsenal vuelven a cruzarse desde este miércoles en la Liga de Campeones, seis meses después del 4-0 del conjunto londinense al madrileño en el estadio Emirates y entre cinco diferencias entre aquel encuentro y la serie por llegar a la final.

Cuando el Atlético visitó al Arsenal el pasado 21 de octubre, Antoine Griezmann fue suplente. Apenas jugó 18 minutos, cuando el marcador ya era de 4-0 en contra. El atacante francés entonces había anotado apenas dos goles en sus primeros 11 partidos del curso, cinco como suplente y seis como titular, antes de la confrontación con el equipo londinense. Ahora es titular en el once tipo de Simeone, indudable en las alineaciones iniciales de nuevo de los grandes partidos y con 14 tantos en este ejercicio en los 37 encuentros que ha disputado posteriormente. 

Sin minutos en los últimos dos partidos, cuidado por el cuerpo técnico ante el Athletic, el pasado sábado, para llegar al encuentro contra el Arsenal, Julián Alvarez fue el titular entonces en Londres y, salvo que no esté apto, probablemente lo será este miércoles en el Metropolitano. Pero de aquel 21 de octubre a ahora, ‘La Araña’ ha marcado ocho goles en los once partidos siguientes de la Liga de Campeones. Los repartió en siete encuentros. Solo se quedó sin marcar en cuatro. Su evolución en las próximas horas determinará si es titular.

EN VIVO: MINUTO A MINUTO 

Europe | UEFA Champions League - Semi-finalsEurope | UEFA Champions League - Semi-finals
Atl. Madrid
Sistema: 4-4-2
Estado:
-
29/04/2026 - 13:00
Arsenal
Sistema: 4-3-3
Competición
UEFA Champions League - Semi-finals - Europe
Fase
Semifinales - Jornada Semi-finals
Árbitro
Danny Makkelie, Netherlands

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • 21/10
    Arsenal
    Arsenal 4 - 0 Atl. Madrid
    UEFA Champions League | Finalizado

Últimos de Atl. Madrid

  • 25/04
    Atl. Madrid
    Atl. Madrid 3 - 2 Ath Bilbao
    La Liga | Finalizado
  • 22/04
    Elche
    Elche 3 - 2 Atl. Madrid
    La Liga | Finalizado
  • 14/04
    Atl. Madrid
    Atl. Madrid 1 - 2 Barcelona
    UEFA Champions League | Finalizado
  • 11/04
    Sevilla
    Sevilla 2 - 1 Atl. Madrid
    La Liga | Finalizado
  • 08/04
    Barcelona
    Barcelona 0 - 2 Atl. Madrid
    UEFA Champions League | Finalizado

Últimos de Arsenal

  • 25/04
    Arsenal
    Arsenal 1 - 0 Newcastle
    Premier League | Finalizado
  • 19/04
    Manchester City
    Manchester City 2 - 1 Arsenal
    Premier League | Finalizado
  • 15/04
    Arsenal
    Arsenal 0 - 0 Sporting CP
    UEFA Champions League | Finalizado
  • 11/04
    Arsenal
    Arsenal 1 - 2 Bournemouth
    Premier League | Finalizado
  • 07/04
    Sporting CP
    Sporting CP 0 - 1 Arsenal
    UEFA Champions League | Finalizado

Estadísticas generales

Atl. Madrid
Arsenal
0
Sin datos
0

Alineaciones

Atl. Madrid
  • Jan Oblak
  • Marcos Llorente
  • Marc Pubill
  • Dávid Hancko
  • Matteo Ruggeri
  • Giuliano Simeone
  • Koke
  • Johnny Cardoso
  • Ademola Lookman
  • Antoine Griezmann
  • Julián Alvarez
Arsenal
  • David Raya
  • Ben White
  • William Saliba
  • Gabriel Magalhães
  • Piero Hincapié
  • Martin Ødegaard
  • Martín Zubimendi
  • Declan Rice
  • Noni Madueke
  • Viktor Gyökeres
  • Gabriel Martinelli

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