Incidentes generan caos vial en Villa Nueva

Una situación complicada se presenta este miércoles, 29 de abril, en el municipio de Villa Nueva, Guatemala, como consecuencia de una serie de accidentes de tránsito y otros percances que tienen impacto directo en la circulación vial. Las autoridades les dan seguimiento a las emergencias y recomiendan tomar en cuenta los tiempos para salir de casa.
Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la referida localidad, informó que en el kilómetro 17.5 de la ruta CA-9 (al Pacífico), específicamente en la bajada de la Cruz, se ha perdido completamente la movilidad debido al derrame de combustible sobre la cinta asfáltica.
"Agentes de la PMT informaron, desde la 01:30 de la madrugada, que un tráiler derramó combustible en los carriles en ascenso, lo que generó que los vehículos de transporte pesado no lograran ascender y se generaran complicaciones de tránsito", explicó.
Añadió que se coordinaron las labores de limpieza correspondientes. El personal implementó el cierre de carriles para poder depositar material sólido en la carretera y habilitar el paso hacia la capital lo antes posible.
Mientras tanto, se informó que otro tráiler botó la carga en el kilómetro 12.5, con dirección al sur. Este hecho afecta la circulación al sur y el carril izquierdo hacia la capital. Los agentes ya lograron retirar parte del material de la vía pública, pero persisten las complicaciones.
Santos señaló que a esto se suma que varios tráileres que quedaron en fila de vehículos en ese sector han presentado fallas mecánicas, por lo que se coordinaron varias grúas que están trabajando para retirar estos obstáculos. En tanto, la situación es complicada, pues el congestionamiento ya supera el kilómetro 19 de la ruta CA-9 hacia la capital.
Entre otros hechos que impactan en la movilidad vial, la portavoz de la PMT mencionó que hay motoristas que derraparon en diferentes sectores. También reportó la presencia de un tráiler con desperfectos en la subida de Bárcenas hacia Milpas Altas.
Serias complicaciones viales obligan a usuarios a caminar
Santos expuso de manera generalizada cómo se encuentra la situación del tránsito en Villa Nueva y consideró que se trata de una mañana bastante complicada. El caos vial se ve reflejado en la detención total de la movilidad en algunas áreas, las largas filas de vehículos que se han formado e incluso la presencia de decenas de usuarios en la ruta porque se ven obligados a movilizarse a pie.
"Recomendamos planificar su tiempo, ya que podemos observar que incluso los usuarios del transporte público descienden de las unidades para comenzar a caminar y llegar a sus destinos", mencionó.