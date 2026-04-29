 Hoy es el Día sin sombra en Guatemala
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Hoy es el Día sin sombra en Guatemala y así ocurrirá el fenómeno

¿A qué hora desaparecerán las sombras en Guatemala?

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Captura de pantalla Youtube., Hoy al mediodía no habrá sombra por este fenómeno solar.
Captura de pantalla Youtube. / FOTO: Hoy al mediodía no habrá sombra por este fenómeno solar.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que este miércoles 29 de abril de 2026 se registra el llamado Día sin sombra, un fenómeno poco común que ocurre cuando el Sol alcanza su punto más alto en el cielo.

Este evento, conocido como tránsito cenital o Sol cenital, sucede cuando el astro se posiciona exactamente sobre el territorio, provocando que los objetos verticales prácticamente no proyecten sombra al mediodía.

De acuerdo con el Insivumeh, el momento exacto se producirá alrededor de las 11:59 horas, cuando la luz solar incide de forma directa sobre la superficie. Durante ese instante, postes, árboles y otros objetos apenas generan sombra lateral o esta se reduce al mínimo.

El fenómeno es consecuencia de la posición de la Tierra respecto al Sol en ciertas fechas del año, lo que permite que los rayos solares lleguen de manera completamente perpendicular en algunas regiones, como ocurre en Guatemala.

Recomendaciones por el Día sin sombra 

Autoridades explicaron que, aunque se trata de un espectáculo natural llamativo, también implica riesgos por la intensidad de la radiación ultravioleta. Por ello, recomiendan evitar la exposición prolongada al Sol, utilizar bloqueador solar y mantenerse en lugares con sombra durante las horas cercanas al mediodía.

Asimismo, sugieren usar ropa de manga larga, sombrero y lentes oscuros para protegerse adecuadamente, así como consultar los pronósticos climáticos y los niveles de radiación UV antes de salir.

Cabe recordar que en 2025 este fenómeno pudo observarse en dos ocasiones en el país. Ese mismo año también se registró un evento astronómico destacado: un eclipse lunar total del 14 de marzo de 2025, conocido popularmente como "Luna de Sangre", que captó la atención de miles de guatemaltecos.

El Insivumeh reiteró el llamado a disfrutar del fenómeno con precaución, priorizando siempre el cuidado de la salud ante la intensidad del Sol.

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