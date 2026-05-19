Shakira invita a fans a bailar en la final del Mundial 2026

Shakira sorprendió a sus seguidores al anunciar una convocatoria mundial para encontrar a los bailarines que la acompañarán durante el espectáculo de medio tiempo en la final de la Copa del Mundo 2026.
La cantante colombiana aprovechó el éxito de su tema "Dai, Dai", oficial del torneo, para invitar a sus fanáticos a sumarse a esta experiencia única.
La fiebre por el Mundial 2026 ya está presente en redes sociales, donde cientos de influencers y fans han compartido sus coreografías inspiradas en la nueva canción de Shakira.
Aunque hasta ahora no existe una coreografía oficial, la artista reconoció el talento de sus seguidores y decidió abrir la puerta para que cualquiera con pasión y creatividad pueda bailar con ella en el evento.
Por medio de sus historias de Instagram, Shakira explicó que se ha sentido impactada por las creaciones que circulan en plataformas digitales, motivo principal por el que decidió integrar a sus propios fans en el espectáculo de medio tiempo.
"Hola a todos, he estado viendo creaciones increíbles para Dai Dai, la canción oficial de la Copa del Mundo y voy a necesitar bailarines para el show en la final. Quiero que ese momento sea inolvidable para nosotros", contó la artista en un video dirigido a sus seguidores.
La invitación se mantiene abierta no solo para bailarines profesionales, sino para cualquier persona que demuestre autenticidad, creatividad y una verdadera pasión por la música y el baile.
¿Cómo participar para acompañar a Shakira?
El procedimiento es sencillo: aquellos interesados deben crear un video bailando al ritmo de "Dai Dai" y compartirlo en sus redes sociales, asegurándose de etiquetar a Shakira.
La colombiana sigue revisando publicaciones, alimentando el entusiasmo colectivo y motivando a todos a subir sus propuestas.
No existen requisitos técnicos ni reglas específicas al momento. Basta con grabar una coreografía original y energética, en línea con las que ya se han viralizado en TikTok e Instagram.
Como parte de los grupos escogidos, Shakira reaccionó primero al grupo Ghetto Kids, un grupo de jóvenes bailarines en Uganda que publicaron inicialmente un video con la canción de Shakira, que logró conquistar a la cantante, que reposteó el clip con el mensaje:
"Me muero, ¿por qué son tan lindos? Necesito bailarines como ustedes. Chicos, ¿quieren venir conmigo y presentarse en la final?".
El mensaje fue replicado por el grupo de jóvenes bailarines con un video en el que volvieron a bailar al ritmo de Dai Dai con un mensaje para la colombiana:
"Hey @shakira Yes we Want to Perform with You! ❤️⚽️This would Be a Dream Come true for us and for Uganda and Africa! ? (Oye Shakira, si queremospresentarnoss contigo, esto sería un sueño hecho realidad para nosotros, para Uganda y Africa)".