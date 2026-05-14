Shakira, BTS y Madonna: Show de Medio Tiempo Mundial 2026

En un anuncio que marca un hito en la historia del futbol mundial, Madonna, Shakira y BTS encabezarán el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Este evento sin precedentes tendrá lugar el domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, y será la primera vez que el partido decisivo del torneo cuente con un show de esta magnitud durante el intermedio.
La confirmación llegó a primera hora del jueves, cuando Global Citizen y la FIFA anunciaron oficialmente a los artistas que liderarán el espectáculo. Este evento marcará un hito al ser la primera vez que la final del Mundial de la FIFA incorpora un show de medio tiempo, cuya duración prevista será de 11 minutos.
La noticia se reveló a través de un video compartido en redes sociales, donde Chris Martin, líder de Coldplay, aparece junto a personajes icónicos como Elmo y el Monstruo de las Galletas de Plaza Sésamo, además de figuras como la Rana René y Miss Piggy de Los Muppets.
En el video, el grupo incluso realiza una videollamada a BTS para sumarlos a la conversación.
Shakira vuelve a los grandes escenarios internacionales, acompañando el lanzamiento de "Dai Dai", la canción oficial de la Copa Mundial 2026 en la que colabora con Burna Boy.
Es la segunda vez que la cantante colombiana interpreta el tema oficial de un Mundial, después de su exitoso "Waka Waka (This Time for Africa)" en Sudáfrica 2010.
Show con causa social
Además del impacto mediático, la FIFA confirmó que el espectáculo formará parte del FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a educación y futbol para niños alrededor del mundo.
Como parte de la campaña, se donará un dólar por cada boleto vendido durante todos los partidos del Mundial 2026.
"Acorde a FIFA y Global Citizen", el objetivo es utilizar el alcance global del torneo para impulsar proyectos educativos en distintas regiones del planeta.
En paralelo, la FIFA confirmó la presencia de otros artistas internacionales para las ceremonias de apertura del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.
Entre los confirmados se encuentran Katy Perry, Future, Tyla, LISA y Anitta. Perry liderará el show inaugural en Los Ángeles antes del debut de la selección estadounidense masculina contra Paraguay el 12 de junio. Future y el DJ Sanjoy también tendrán su espacio en el SoFi Stadium.