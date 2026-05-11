 Triple Inauguración Mundial 2026: Famosos por País
Deportes

¿Cómo será la triple inauguración del Mundial 2026 y qué famosos estarán por país?

La cuenta regresiva ya está en marcha y las ceremonias de apertura de la Copa del Mundo 2026 se extienden a tres sedes, incluyendo shows especiales en EE. UU.

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Mundial 2026, Instagram
Mundial 2026 / FOTO: Instagram

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 promete marcar un antes y un después, ya que por primera vez en la historia del torneo la FIFA celebrará tres inauguraciones, una en cada país anfitrión: México, Estados Unidos y Canadá. 

Esta decisión responde al deseo de reflejar la magnitud y diversidad del evento futbolístico, además de asegurar espectáculos de primer nivel para cada sede.

El próximo 11 de junio el Estadio Azteca será testigo del primer gran show, justo antes del choque entre México y Sudáfrica. Esta ceremonia destacará como la más extensa de las tres, pues está diseñada para durar 16 minutos y medio.

Las autoridades buscan que los fanáticos se involucren con el evento mucho antes de que ruede el balón.

La inauguración mexicana contará con actuaciones de artistas de gran renombre nacional e internacional, entre los que destacan:

  • Maná, la banda con reconocimiento internacional y múltiples premios Grammy.
  • Alejandro Fernández, exponente del regional mexicano.
  • Belinda, una de las figuras más populares del pop latino.
  • Los Ángeles Azules, quienes además formarán parte de uno de los temas oficiales del torneo.
  • Tyla, cantante sudafricana y talento emergente.

Canadá y Estados Unidos también recibirán su propio show

El 12 de junio la fiesta se traslada a Toronto para una ceremonia de 13 minutos antes del partido entre Canadá y Bosnia & Herzegovina. Los organizadores eligieron talento local para la apertura canadiense:

  • Michael Bublé
  • Alanis Morissette
  • Alessia Cara

Ese mismo día, el SoFi Stadium de Los Ángeles será escenario de la ceremonia inaugural de Estados Unidos antes de su enfrentamiento con Paraguay. Se presentarán artistas de alto perfil y una invitada especial de Paraguay:

  • Katy Perry encabezará el espectáculo.
  • Future, el reconocido rapero estadounidense.
  • Sanjoy, DJ y productor.
  • Marilina Bogado, cantante paraguaya que representará al país sudamericano.

Celebraciones especiales y talento global en el Mundial

La FIFA busca multiplicar el impacto del evento con actuaciones adicionales y celebraciones especiales. En Estados Unidos habrá fiestas conmemorativas el 4 de julio en Houston y Filadelfia, en el contexto del 250 aniversario del país.

Además, la diversidad musical será protagonista con la presencia de artistas globales en distintos momentos del calendario. Entre los nombres confirmados figuran:

  • Lisa (miembro del grupo surcoreano BLACKPINK)
  • J Balvin
  • Anitta
  • Danny Ocean
  • Elyanna
  • Vegedream
  • Jessie Reyez
  • Nora Fatehi
  • William Prince

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