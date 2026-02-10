Alejandro rinde homenaje a Vicente Fernández en Guatemala

Alejandro Fernández se presentará en Guatemala como parte de su gira "De Rey a Rey", un espectáculo profundamente emotivo con el que rinde homenaje a su padre, Vicente Fernández, ícono indiscutible de la música mexicana.
El concierto está programado para el viernes 22 de mayo en Explanada 5, donde el público guatemalteco podrá disfrutar de una noche cargada de tradición, nostalgia y grandes éxitos.
El anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores del intérprete, ya que no se trata de un concierto convencional, sino de un recorrido musical que celebra el legado de Vicente Fernández y la herencia artística que marcó a varias generaciones en México y Latinoamérica.
Un homenaje que cruza generaciones
"De Rey a Rey" es más que el nombre de una gira. Es una declaración de amor, respeto y continuidad artística. Alejandro Fernández interpreta algunos de los temas más emblemáticos que inmortalizó su padre, además de canciones propias que han definido su carrera, construyendo un puente entre dos épocas fundamentales de la música regional mexicana.
Durante el espectáculo, el público puede esperar un repertorio cargado de rancheras clásicas, mariachi y arreglos que evocan la grandeza de Vicente Fernández, conocido como "El Charro de Huentitán", pero con el sello vocal y la presencia escénica que caracterizan a Alejandro.
Alejandro Fernández, heredero de una dinastía musical
Alejandro Fernández nació el 24 de abril de 1971 en Guadalajara, Jalisco. Desde muy joven estuvo ligado a la música, debutando en los escenarios acompañado de su padre cuando apenas era un niño. A lo largo de su carrera ha logrado consolidarse como una de las voces más importantes de la música latina, con una exitosa transición entre la música ranchera tradicional y el pop latino.
Con más de tres décadas de trayectoria, Alejandro ha vendido millones de discos, ganando premios internacionales y llevado la música mexicana a escenarios de todo el mundo. Su capacidad para honrar la tradición sin dejar de innovar lo ha convertido en un referente artístico por derecho propio.
Vicente Fernández, el rey de la música ranchera
Vicente Fernández fue uno de los máximos exponentes de la música ranchera y un símbolo cultural de México. Nació el 17 de febrero de 1940 y construyó una carrera legendaria que abarcó más de 50 años, con cientos de canciones grabadas y una presencia inconfundible en escenarios, cine y televisión.
Su voz, su imagen de charro y su estilo interpretativo lo convirtieron en una figura irrepetible. Temas como El rey, Estos celos y Por tu maldito amor forman parte del repertorio esencial de la música popular latinoamericana.
Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre de 2021 a los 81 años. Su muerte se produjo a causa de complicaciones respiratorias derivadas de una neumonía y daños pulmonares, luego de permanecer varios meses hospitalizado tras sufrir una caída en su rancho. Su fallecimiento conmocionó al mundo del espectáculo y provocó innumerables homenajes en distintos países.
Guatemala, una cita especial en la gira
La presentación en Guatemala promete ser uno de los momentos más especiales de la gira. El concierto en Explanada 5 reunirá a fanáticos de distintas generaciones que crecieron escuchando la voz de Vicente Fernández y que hoy siguen la carrera de Alejandro Fernández.
La venta de boletos se realizará a través de ticketasa.gt, y se espera una alta demanda debido al carácter único y emotivo del espectáculo. Por el momento no se han dado a conocer los precios de las entradas.
Con "De Rey a Rey", Alejandro Fernández no solo honra la memoria de su padre, sino que reafirma que el legado de Vicente Fernández sigue vivo en cada nota, en cada escenario y en cada aplauso del público que continúa celebrando la música ranchera como parte de su identidad cultural.
Mira también:
@emisorasunidas897
El mensaje detrás de la presentación de Bad Bunny estremeció a miles de personas. . . #BadBunny #SuperBowl #SuperBowlLX #HalfTimeShow♬ sonido original - Emisoras Unidas