 Katy Perry aclara acusaciones de abuso sexual por Ruby Rose
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Katy Perry responde a acusaciones de Ruby Rose por presunto abuso sexual

Ruby Rose acusa a Katy Perry de abuso y la cantante responde tajante. Las versiones enfrentadas han desatado un intenso debate en redes sociales.

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Katy Perry y Ruby Rose, Redes sociales
Katy Perry y Ruby Rose / FOTO: Redes sociales

Una fuerte controversia sacude al mundo del entretenimiento luego de que la actriz Ruby Rose acusara públicamente a la cantante Katy Perry de un presunto episodio de abuso sexual, lo que ha generado un amplio debate en redes sociales.

Las declaraciones fueron difundidas a través de plataformas digitales, donde Rose relató un supuesto incidente ocurrido en el pasado, describiéndolo como una experiencia incómoda y traumática. Su testimonio rápidamente se viralizó, provocando reacciones divididas entre usuarios.

¿Qué fue lo que denunció Ruby Rose?

En su publicación, Ruby Rose detalló un episodio que calificó como abuso, asegurando que ocurrió en un contexto social mientras intentaba evitar el contacto con la cantante. Según su versión, el incidente fue inesperado y la dejó en estado de shock.

Además, la actriz afirmó que ya habría acudido a una estación de policía para dar parte de lo ocurrido, lo que elevó la atención mediática y la seriedad del caso.

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Ruby Rose sobre Katy Perry - Redes sociales

Lo que comentó

La denuncia se hizo pública tras una serie de mensajes de Ruby Rose en la red social Threads. La actriz acusó directamente a Katy Perry de haberla agredido sexualmente en el club nocturno Spice Market, en Melbourne, cuando ambas tenían poco más de 20 años.

Luego de que un seguidor le respondiera con una pregunta sarcástica, Rose replicó: "No me besó. Vio que yo estaba ‘descansando’ en el regazo de mi mejor amiga para evitarla, se inclinó, apartó su ropa interior y frotó su v... en mi cara hasta que abrí los ojos y vomité sobre ella".

Rose agregó que no temía que Perry la demandara, pues según afirmó cuenta con testigos que respaldarían su versión.

"Me ha tomado casi dos décadas decir esto públicamente", escribió en otra publicación. "Esto demuestra cuánto afecta el trauma y la agresión sexual".

La respuesta de Katy Perry

Ante la viralización de las acusaciones, el equipo de Katy Perry emitió una respuesta oficial en la que rechazó categóricamente los señalamientos.

A través de declaraciones a medios internacionales, su representante aseguró que las acusaciones son "completamente falsas" y las calificó como "peligrosas e irresponsables". Asimismo, cuestionó la credibilidad de la denunciante, señalando que existiría un historial de declaraciones polémicas en redes sociales.

"Las acusaciones que circulan en redes sociales por parte de Ruby Rose sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e irresponsables. La señora Rose tiene un historial bien documentado de hacer acusaciones públicas graves en redes sociales contra diversas personas, afirmaciones que han sido repetidamente negadas por los involucrados".

El impacto en redes sociales

La polémica ha cobrado fuerza principalmente en redes sociales, donde el tema ha sido ampliamente discutido. Para muchos, el caso refleja la importancia de escuchar a las presuntas víctimas, mientras que otros subrayan la necesidad de pruebas antes de emitir juicios.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales adicionales por parte de las autoridades, por lo que el caso continúa en desarrollo.

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