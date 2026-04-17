 Belinda deslumbra en look sensual y lanza tema del Mundial
Farándula

Belinda sorprende con sensual look y estrena tema oficial del Mundial junto a Los Ángeles Azules

Belinda vuelve a dar de qué hablar al presentar "Por Ella", el nuevo tema del Mundial 2026 junto a Los Ángeles Azules, una mezcla que ya promete convertirse en himno global.

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Belinda y Los Ángeles Azules, Redes sociales
Belinda y Los Ángeles Azules / FOTO: Redes sociales

La música y el fútbol vuelven a unirse con fuerza de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este viernes, la FIFA estrenó "Por Ella", el segundo sencillo oficial del álbum del torneo, una colaboración que reúne a Belinda, Los Ángeles Azules y el productor Tainy.

El lanzamiento ha generado gran expectativa, no solo por la fusión de estilos musicales, sino también por la imagen de Belinda, quien aparece con un look sensual y moderno en el videoclip, reforzando su presencia como una de las figuras latinas más influyentes del momento.

Una mezcla de sonidos para un evento global

"Por Ella" combina el pop contemporáneo con los característicos ritmos de cumbia de Los Ángeles Azules, creando una propuesta fresca que busca conectar con audiencias de distintas generaciones y regiones.

El tema fue lanzado bajo el sello Def Jam Recordings y marca además la participación de Tainy como productor ejecutivo dentro del proyecto musical del Mundial, aportando su experiencia en la industria global.

El sencillo ya se encuentra disponible en plataformas digitales junto con su videoclip oficial, el cual resalta la estética vibrante y festiva que acompaña al torneo.

El mensaje detrás de la canción

Belinda destacó el significado cultural de este lanzamiento, subrayando la unión que genera el fútbol a nivel mundial.

"Por Ella reúne la fuerza de nuestra cultura con la emoción única que solo el Mundial puede generar. México, América Latina y el mundo entero se unen en esta celebración", expresó la cantante.

Por su parte, Los Ángeles Azules señalaron que formar parte de este proyecto representa un orgullo para México, confiando en que la canción conectará con los aficionados al fútbol.

Un proyecto musical global

"Por Ella" forma parte del álbum oficial de la Copa Mundial 2026, que incluirá colaboraciones de artistas de distintos géneros y países. Este proyecto busca, según la FIFA, tender un puente cultural entre la música y el fútbol.

El lanzamiento sigue a "Lighter", el primer sencillo del disco, y forma parte de una serie de temas que se irán revelando en las próximas semanas como antesala al torneo.

El Mundial más grande de la historia

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un hito al ser la primera edición con 48 selecciones participantes y al celebrarse de manera conjunta en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

En este contexto, la música juega un papel clave para acompañar la experiencia global del evento, convirtiéndose en un elemento que une culturas, idiomas y emociones.

Con "Por Ella", Belinda, Los Ángeles Azules y Tainy no solo presentan una canción, sino una propuesta que busca quedarse en la memoria de millones de aficionados alrededor del mundo, marcando el ritmo de uno de los eventos deportivos más esperados.

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