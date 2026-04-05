Mundial 2026: Historia del Estadio Azteca

Un ícono del fútbol mundial, el Estadio Azteca combina historia, grandeza y modernización, preparándose para hacer historia nuevamente en el Mundial de 2026.

El Estadio Azteca es uno de los recintos deportivos más emblemáticos del mundo y un símbolo del fútbol en América Latina. Su construcción inició en 1962 bajo la dirección de los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca, con el objetivo de crear un estadio moderno capaz de albergar eventos de talla internacional. Fue inaugurado el 29 de mayo de 1966 con un partido entre el Club América y el Torino FC, marcando el inicio de una historia llena de momentos memorables.

Desde su apertura, el Azteca destacó por su impresionante capacidad, que originalmente superaba los 100,000 espectadores, convirtiéndolo en uno de los estadios más grandes del mundo. Con el paso del tiempo y las distintas adecuaciones para mejorar la comodidad y seguridad, su aforo se ha reducido a aproximadamente 87,000 personas. A pesar de estos cambios, sigue siendo el estadio más grande de México y uno de los más importantes del continente, además de ser sede habitual de la Selección Mexicana de Fútbol.

Partido amistoso entre México y Portugal en el Estadio Azteca - Agencia EFE

El Azteca será el primero en albergar tres mundiales

El estadio ha sido escenario de eventos históricos, especialmente durante los mundiales de 1970 y 1986, organizados por la FIFA. En su césped se disputaron dos finales de Copa del Mundo, incluyendo la consagración de Pelé en 1970 y la inolvidable actuación de Diego Maradona en 1986, con episodios icónicos como el "Gol del Siglo" y la "Mano de Dios". Estos momentos consolidaron al Azteca como un templo del fútbol a nivel global.

De cara al Copa Mundial de la FIFA 2026, el Estadio Azteca ha sufrido una importante remodelación orientada a modernizar sus instalaciones y cumplir con los estándares internacionales actuales.

Entre las mejoras destacan la renovación de zonas de hospitalidad, vestidores, accesos, tecnología y sostenibilidad. Se espera que el estadio vuelva a hacer historia al convertirse en el primero en albergar partidos en tres Copas del Mundo distintas, reafirmando su legado como uno de los escenarios más icónicos del deporte mundial.

Estadio Banorte (Estadio Azteca) - @GrupoOllamani

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